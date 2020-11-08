إيطاليا: نتطلع للمساهمة في «رؤية كويت 2035»

أول النهار

أعربت مجموعة (ام بي دي ايه) الايطالية الحكومية للتكنولوجيات الفائقة عن تطلعها الى المساهمة بتقنياتها المتقدمة في مشاريع (رؤية 2035) التنموية الشاملة بالكويت. وقالت سفارة الكويت لدى ايطاليا في بيان لـ«كونا» ان ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس المجموعة ميكيلى دي نونتسيو مع سفير الكويت بروما الشيخ عزام المبارك الصباح بمقر السفارة. وأضافت أن الجانبين استعرضا فرص الاستفادة من تكنولوجيات المجموعة العالمية وخبراتها المتميزة في تنفيذ برامج ومشاريع خطط (رؤية 2035) على أعلى المعايير المستقبلية. وذكر البيان أن المسؤول الايطالي أكد استعداد ورغبة مجموعته في تقديم خبراتها وقدراتها التكنولوجية المتفوقة عالميا في خدمة تحقيق الطفرة التنموية والرقمية التي تعمل على تحقيقها الكويت في اطار أهدافها الطموحة لمواكبة أحدث المنظومات المستقبلية وفق أعلى المعايير العالمية. ومن ناحيته أكد السفير الشيخ عزام الصباح اهتمام الكويت وفق رؤية وإستراتيجية الدولة وتوجيه ورعاية القيادة السياسية بالاستفادة القصوى من الخبرات والانجازات العلمية والتكنولوجية المتاحة اليوم وغدا لتحقيق التنمية الشاملة بمواكبة وتوطين التقدم العلمي ونظم البنى التحتية الرقمية الحديثة.