بايدن رئيساً للولايات المتحدة

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واشنطن – الوكالات: فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الاميركية مساء امس ليصبح الرئيس الاميركي الـ46 خلفا لدونالد ترامب الذي لم يقر بعد بهزيمته بعد ان اعلنت وسائل إعلام أميركية، من بينها «سي إن إن» و«نيويورك تايمز» و«فوكس نيوز» فوز بايدن بولايتي بنسلفانيا الحاسمة واريزونا.

وقالت المصادر إن بايدن فاز بولاية بنسلفانيا ليحصل بالتالي على 284 صوتا في المجمع الانتخابي، الذي يحتاج الى 270 صوتا كحد أدنى لإعلانه رئيسا. في اول تعليق له كتب بايدن مغردا «أيها الأميركيون لقد شرفتموني باختياري رئيسا لهذا البلد العظيم»، واضاف بايدن: «ينتظرنا عمل شاق لكن أعدكم بأن أكون رئيسا لكل الأميركيين».

من جهتها قالت نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس وهي اول امرأة تصل الى هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة ان الانتخابات «اهم مني ومن بايدن لانها تتعلق بروح اميركا والقتال من اجلها»، في المقابل سارع فريق ترامب القانوني بقيادة محاميه رودي جولياني الى التشكيك بنتائج الانتخابات.

وشهدت انتخابات الرئاسة الأميركية مقاربة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في حفنة من الولايات، في حين صعد ترامب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن تزوير الانتخابات.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غادر امس البيت الأبيض ووصل إلى ناديه للغولف في فرجينيا. ويأتي خروج الرئيس بعد لحظات من شنه هجوما جديدا عبر تويتر على «الأصوات غير القانونية».

وقال في تغريدة «استخدمت جورجيا وميشغان برنامجا عد مشكوك بمصداقيته وهو ما يظهر الفوضى التي سادت الانتخابات». وتابع «تم تلقي عشرات الآلاف من الأصوات بشكل غير قانوني بعد الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء، يوم الانتخابات» مما يجعل أهليتهم، كما يقول، باطلة.

ولا يوجد حتى الآن أي دليل لإثبات مزاعم تزوير الانتخابات، والتي بدأ تداولها صباح الأربعاء عندما بدأ تقدمه في الولايات الرئيسة ضد الديموقراطيين في التقلص.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» كشفت أن مستشاري ترامب حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه بايدن.

وكان فريق المرشح الديموقراطي بدأ الاستعداد لعملية تسلم السلطة بعد ان عبر بايدن بـ «لهجة رئاسية» عن ثقته بالفوز بعد ثلاثة ايام على الانتخابات، بينما حذر الرئيس المنتهية ولايته من اي اعلان «غير شرعي» بالفوز.

في غضون ذلك شرع الفريق الانتقالي للمرشح الديموقراطي في العمل استعدادا لتوليه مقاليد الحكم، من دون انتظار اعلان فوزه المتوقع وأشارت وكالة «أسوشيتد برس» الى ان السيناتور السابق عن ديلاوير ومساعد بايدن القديم، تيد كاوفمان يقود الجهود الرامية الى تمكين المرشح الديموقراطي من بدء تشكيل ادارة جديدة دون انتظار اعلان فوزه رسميا في السباق الانتخابي.

ويقول اقرب مساعدي بايدن، حسب «أسوشيتد برس»، ان اولويته في الفترة الانتقالية ستكمن في تعيين كبير الموظفين في البيت الأبيض وانشاء آلية فعالة لمكافحة جائحة كورونا.