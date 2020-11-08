رمال الدولة لم تسلم من السرقة

الأولى

أعلنت البلدية ضبط واقعة سرقة رمال من أراضي الدولة على طريق الأرتال بالقرب من منطقة الوفرة. وأوضح مدير ادارة السلامة فرع بلدية الأحمدي الحميدي المطيري أنه تم ضبط الواقعة خلال جولة لرصد الأنقاض والدفان والتأكد من سريان رخص السلامة والتشوين بمنطقة الوفرة.

وشدد على تصدي الفرق الرقابية لمثل هذه الممارسات ، موضحا أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعتها ،مؤكدا على تواصل الحملات لرصد جميع المخالفات واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقها. ولفت الى تكثيف الحملات الميدانية على الشركات للتأكد من جميع التراخيص الممنوحة سواء كانت تراخيص السلامة أو التشوين ومن ثم مخالفة المتجاوزين بالتعدي واستغلال أراضي الدولة. ودعا الى ضرورة الالتزام بالقانون ولوائح وانظمة البلدية حفاظا على أراضي وممتلكات الدولة طالبا من الجميع تجنب المخالفة والغرامة والوقوع تحت طائلة القانون.

