معايير صارمة لاختيار القياديين

الأولى

وضعت الحكومة، حزمة من الضوابط والخطوط الحمراء للاصلاح في الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالشأن المالي والاقتصادي، تبدأ باختيار القياديين المسؤولين عن ترجمة خطط الحكومة ومشاريعها التنموية. (طالع ص06)

وقالت مصادر موثوقة لـالنهار ان القرارات التنفيذية، التي سيتم اتخاذها لتسكين قيادات كفؤة، تعد محور ارتكاز رئيسياً في تعزيز وتطوير الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشددة على انه لا مجال للمحسوبية وتجنيب الكفاءات، بل سيتم العمل على تطوير قدرات الأجهزة الحكومية بتوطين القيادات القادرة على اتخاذ القرارات السليمة . وحددت المصادر ملامح اختيار القياديين في المرحلة القادمة في 10 عناصر رئيسة، في مقدمتها التاريخ الوظيفي، وعدم التعرض للمال العام، وملف الانجازات التي حققها القيادي خلال فترة عمله، وتقييم قدرته على اتخاذ قرارات مناسبة في الاوقات المناسبة، وتحقيق استراتيجية الحكومة، وتنفيذ رؤية وخطط الدولة التنموية بلا اهدار للمال العام.

