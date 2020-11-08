الفارس: افتتاح طريق 6.5 المقابل لـ «عبدالله المبارك»

وطن النهار

وجهت وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس بافتتاح الجزء المنتهي من طريق الدائري 6.5 السريع، مشيدة في جهود الفرق العاملة ‏والمشرفة على المشروع في الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي اثمرت انجاز هذا الجزء الحيوي من المشروع بكفاءة وسرعة.

وجاءت توجيهات الوزيرة الفارس عقب زيارتها التفقدية الأخيرة لمشروع تطوير طريق الدائري 6.5 وهو المقابل لضاحية عبدالله المبارك، وتتمثل سرعة افتتاح الطريق خطوة مهمة لخدمة سكان المنطقة وتخفيف الضغط على طريق الدائري السادس وكذلك لخدمة المدينة الجامعية والمناطق المجاورة. وتمثل الافتتاح في مشروع الطريق الدائرى 6.5 السريع بافتتاح جزئي من المشروع بطول 5800 م بالاضافه الى جسرين علويين ودوار سطحي ويمتد هذا الجزء بالتقاطع مع الطريق الدائري السابع عند الكيلو 23 ويمتد في مسار جنوب منطقة عبدالله المبارك ويخدم مناطق عبد الله المبارك ومدينة صباح السالم الجامعية حيث يربط الطريق الدائري السابع بطريق 602، ويتكون الجزء الذي تم افتتاحه من جسر علوي يقطع الطريق الدائري السابع ويؤمن حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وجسر علوي آخر متقاطع مع دوار سطحي لتأمين الدخول والخروج إلى منطقة عبد الله المبارك ومدخل ومخرج مستقبلي لمنطقة جنوب عبد الله المبارك وهو عبارة عن طريق من أربع حارات مرورية وحارتي أمان يمينا ويسارا في كل اتجاه بالإضافة إلى طرق الخدمة في الإتجاهين وهو جزء من أعمال مشروع طريق الدائري 6.5 السريع.

