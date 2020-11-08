3 وفيات في حوادث طرق بعطلة نهاية الأسبوع

وطن النهار

أسفر حادث تصادم على طريق الارتال القديم، مساء اول من أمس الجمعة، عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

وفي التفاصيل أن بلاغا ورد الى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم مركبتين على طريق الارتال القديم من جهة الوفرة، توجه على إثره رجال مركز إطفاء الوفرة ورجال الأمن والطوارئ الطبية الى موقع البلاغ، وفور وصولهم تبين أن الحادث أسفر عن وفاة مواطن وإصابة اثنين آخرين، فتم رفع الجثة وتسليمها للأدلة الجنائية ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة اخرى، نقلت جثة امرأة مجهولة الهوية يرجح انها آسيوية الى الطب الشرعي اثر دهسها على طريق الدائري السادس والذي تصل حدود السرعة فيه الى 120 كيلومترا. وقال مصدر امني ان الداهس وهو مواطن من مواليد 1997 وجد في موقع الحادث ليتم نقله الى مخفر شرطة الصليبية وفق الاختصاص المكاني وتسجيل قضية دهس ووفاة.

