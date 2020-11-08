«الائتمان»: تحقيق المراكز الأولى في الحوكمة

وطن النهار

أعلنت الناطق الرسمي لبنك الائتمان حباري الخشتي أن البنك من الأوائل في تطبيق الحوكمة وفقا لتقرير ديوان المحاسبة للمؤشرات المالية والظواهر الرقابية لسنة 2019-2020 الذي أكد تحقيق «الائتمان» نسبة التزام بلغت 76 في المئة.

وأكدت الخشتي التزام البنك التام والكامل بتطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة كافة، معربة عن الفخر والاعتزاز بأن البنك من أوائل المؤسسات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة في الالتزام بتطبيق متطلبات مبادئ الحوكمة.

وشددت في بيان صدر صباح، أمس السبت، على سعي البنك الدائم والمستمر للالتزام بأعلى معايير الحوكمة وتطبيق قيم الافصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وسيادة القانون والمحاسبة والمساءلة والنزاهة والفاعلية والكفاءة، مشددة على أن مسيرة الحوكمة في الائتمان، لم تبدأ بالأمس القريب، بل انطلقت منذ وقت طويل، لا سيما مع تولي الإدارة التنفيذية الحالية مهامها، ووضع استراتيجية شاملة بعنوان «رؤية جديدة لعصر جديد»، إذ كان تطبيق قيم ومفاهيم الحوكمة في صلب تلك الرؤية وبوصلتها.

وأوضحت أن «الحوكمة» بالنسبة إلى بنك الائتمان ليست مجرد شعار، ولا كلاما يتردد، بل نهج ثابت ودائم وأصيل ومتجذر وشعار تضعه كل إدارات وأقسام البنك نصب عينيها، لافتا الى أن العمل جار ومستمر لرفع مستوى الالتزام بمعايير الحوكمة وقواعدها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الخشتي أن إدارة البنك حرصت كل الحرص على تطوير العمل في البنك وميكنة الإجراءات والخدمات ما يضمن استدامة واستمرار واستقرار ومتانة هذه المؤسسة العريقة التي أسسها ورسخها أبناء الكويت المخلصين.

وبالمناسبة أكد نائب رئيس مجلس إدارة البنك المدير العام صلاح المضف أن الانجاز كان ثمرة جهود مخلصة بذلتها كوكبة من الكوادر الشبابية الوطنية وترجمة لخطة عمل مفصلة تم العمل عليها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن شباب البنك أثبتوا دائما أنهم أهل للثقة، وكانوا ولا يزالون عند حسن الظن بهم، عملا وعطاء، وساهموا بدور كبير في النجاح الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة .

