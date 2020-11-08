المقهوي: الكويت داعمة لأبنائها بقوة

وطن النهار

احرز المبتكر د. محمد المقهوي أمس السبت المركز الرابع في مسابقة (مخترع العرب) التي تعرض ضمن برنامج (نجوم العلوم) وتنظمها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع باعتبارها أكبر مسابقة للمخترعين بالشرق الأوسط.

واعرب المقهوي في لقاء مع (كونا) عن فخره بحصوله على هذا المركز بعد منافسة شديدة مع بقية المخترعين العرب وعن اعتزازه بهذا المركز الذي استطاع من خلاله وضع اسم الكويت في اعلى قائمة للابتكار في الشرق الأوسط.

واهدى هذا الانجاز الى سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، مشيرا الى الدعم الكبير الذي تقدمه الكويت لابنائها لكي يتمكنوا من تحقيق امالهم وتطلعاتهم في بيئة تتسم بالتحفيز والتشجيع.

واوضح المقهوي ان الشباب الكويتي يشعر انه على قدر المسؤولية في حمل الاعباء الملقاة على عاتقه وانه قادر على تحقيق رؤية قيادته الحكيمة وحكومته الرشيدة في تطور البلاد وتقدمها ورفع علمها عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال ان هذه المسابقة تعد نقطة انطلاق وبداية الى عالم رحب من الابداع والابتكار مضيفا انه سيستمر مع المبدعين الكويتيين في تحقيق انجازات متميزة للرقي بالكويت وجعلها احد «درر» الخليج والعالم.

واعرب المقهوي عن شكره لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على تنظيم هذه المسابقة الكبرى في مجال الابتكار والابداع وعلى الجهود الكبيرة التي بذلت لانجاحها والمحافظة على مكانتها العالمية وعلى الحفاة البالغة وكرم الضيافة.

وقال المقهوي ان مثل هذه المسابقات تظهر للعالم ان الشعوب العربية تمتلك عقولا مبدعة وانها لا تصدر للعالم النفط فقط بل أيضا تصدر المواهب المتميزة التي تحقق إنجازات رائدة في مجال العلم والمعرفة تخدم البشرية من خلالها وتحسن من حياة الانسان.

ويعد برنامج (نجوم العلوم) الذي اختتمت نسخته الـ 12 الليلة الماضية منصة للمبتكرين العرب الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و35 عاما لتصميم تقنيات تساعد في إحداث تغيير ايجابي في مجتمعاتهم.

