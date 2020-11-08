«الصحة»: 742 إصابة جديدة بـ «كورونا» والإجمالي 131205 وتسجيل 4 حالات وفاة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131205 حالات في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 808 حالات.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد - 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5278 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصا.وجددت الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 626 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889 حالة.

