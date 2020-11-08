الجوعان: «معهد المرأة» نظَّم ملتقى البرلمان الافتراضي

وطن النهار

نظم معهد المرأة للتنمية والسلام أمس فعاليات ملتقى البرلمان الافتراضي بمشاركة 20 شخصية كويتية عبر خمس جلسات.

وقالت رئيسة المعهد كوثر الجوعان في بيان صحافي: إن الملتقى يأتي انطلاقا من أهداف المعهد المتمثلة في تعزيز التنمية بكل أشكالها الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وبما يحقق العدالة والسلم الاجتماعي.

وأشارت الجوعان إلى أن الملتقى يهدف أيضا الى المساهمة في نشر الوعي المجتمعي في الأحداث والمستجدات التي تجري في الساحة الكويتية تزامنا مع الانتخابات النيابية لمجلس الأمة 2020.

وذكرت أن الرؤية التي ينطلق منها الملتقى تتعدى النظرة التقليدية التي اعتدنا عليها مشيرة إلى أن ما يصبو إليه المعهد من خلال تنظيم هذا الملتقى هو إلقاء الضوء على التجربة البرلمانية الكويتية منذ نشأتها حتى اليوم.

وأعربت عن التطلع من خلال الملتقى إلى ترسيخ العمل المؤسسي الذي يحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة الوطنية وتطبيق القانون على الجميع.

