تشغيل مواقف سيارات مجمع الوزارات تجريبياً اليوم

وطن النهار

أعلنت وزارة المالية عن اعتماد الوزير براك الشيتان اليوم الأحد التشغيل التجريبي لموقف السيارات الشرقي متعدد الأدوار الواقع في منطقة المرقاب، وذلك تمهيداً للافتتاح الرسمي للموقف، لخدمة موظفي ومراجعي مجمع الوزارات والمنطقة المحيطة به، على أن يتم العمل به خلال أيام العمل الرسمي من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

وإذا تبلغ مساحته 27500 متر مربع بسعة استيعابية 4000 موقف سيارة، فهو يتكون من عدد 3 سراديب وأرضي وخمسة ادوار متكررة وسطح، حيث تم ربط الموقف الشرقي بالمدخل الرئيسي لمبنى مجمع الوزارات من خلال جسر مشاة مكيف ومجهز بالسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية. مشتملاً على جميع التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

فضلا عن تم تجهيز بأنظمة التشغيل كافة الذكية والحديثة لتحقيق سرعة وسهولة الدخول والخروج من المواقف.

