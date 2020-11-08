لجنة العرائض.. شكاوى المواطنين حبيسة الأدراج!

وطن النهار

تعتبر لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الامة من اللجان الرئيسة في مجلس الامة، اذ يحق للمواطن تقديم الشكوى أو العريضة التي لم يسبق له عرض موضوعها أمام القضاء وفقاً لعدة شروط تتمثل في ان تكون الشكوى مطبوعة وتوجه باسم السيد رئيس مجلس الأمة، أن يكون صاحب الشكوى أو العريضة كويتي الجنسية، احضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب الشكوى وصورة عنها ترفق مع الشكوى، أن تكون الشكوى أو العريضة خالية من العبارات غير اللائقة وموقعة ممن قدمها، حضور صاحب الشكوى أو العريضة شخصياً أو وجود توكيل رسمي لمن ينوب عنه، حضور الممثل القانوني (الرئيس) للجمعيات أو النقابات، أو احضار توكيل رسمي عنه.

الا ان اللجنة تشكو عدم الاهتمام بتقاريرها داخل قاعة عبدالله السالم وعادة ما تكون ليست من الاولويات على الرغم من اهميتها واتصالها المباشر مع المواطنين.

وقدمت إلى مجلس الأمة منذ افتتاح دور الانعقاد الرابع 164 شكوى وعريضة منها 155 شكوى بمعدل 95%، إضافة إلى 9 عرائض بمعدل 5%، وتمت إحالتها إلى لجنة العرائض والشكاوى لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وتعد لجنة العرائض والشكاوى من أولى اللجان البرلمانية الدائمة التي تشكلت منذ الفصل التشريعي الأول لمجلس الأمة وهي اللجنة البرلمانية الوحيدة المنصوص على تشكيلها في الدستور في المادة ((115))، وقد توزعت العرائض والشكاوى على جلسات المجلس على النحو التالي:

? شكوى ضد وزارة التجارة والصناعة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء نهج الوزارة في شغل الوظائف الإشرافية.

? شكوى ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على متقاعد طبي جراء تخفيض درجة إعاقته من متوسطة إلى بسيطة.

? شكوى ضد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء إخلالهم في العقد المبرم معه بالمخالفة لقانون إنشاء الصندوق.

? شكوى ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بشأن الضرر الواقع على معاق جراء تخفيض درجة إعاقته من متوسطة دائمة إلى بسيطة دائمة.

? شكوى ضد وزارة الكهرباء والماء بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض الوزارة إعادة التيار الكهربائي إلى عدد من القسائم المملوكة له.

? شكوى ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول شهادته في الهيئة لاستكمال دراسته.

? شكوى ضد ديوان الخدمة المدنية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء رفض الديوان تعديل مسماه الوظيفي.

? شكوى ضد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بشأن الضرر الواقع على شركة جراء عدم ترسية مناقصة عليها رغم أنها صاحبة أقل الأسعار.

? شكوى ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه الإسكاني.

? شكوى ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض رفع ملفه من مركز الكويت للصحة النفسية.

? شكوى ضد شركة نفط الكويت بشأن الضرر الواقع على عامل جراء عدم توفير مستشفى الشركة العلاج المناسب لحالة ابنه المريض.

? شكوى ضد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بشأن الضرر الواقع على موظفة جراء إلغاء الإجازة الدراسية الممنوحة لها لاستكمال دراسة الماجستير.

? شكوى ضد وزارة الأشغال العامة بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء سوء تصميم الشارع المحاذي لمنزلها ما تسبب بدخول مياه الأمطار إلى منزلها وإتلاف ممتلكاتها.

? شكوى ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم تحديد موعد لإجراء عملية جراحية يحتاجها.

? شكوى ضد وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن الضرر الواقع على موظف جراء عدم التزام الإدارة بقرارات ديوان الخدمة المدنية في صرف مكافأة رصيد الإجازات عند التقاعد.

? شكوى ضد وزارة التعليم العالي بشأن الضرر الواقع على مجموعة من معلمي معهد الدراسات الموسيقية جراء عدم مساواتهم بنظرائهم في وزارة التربية من حيث البدلات والمكافآت.

? شكوى ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مطلقة جراء عدم توفير سكن ملائم لها ولأولادها تتوافر فيه المتطلبات الخاصة لابنتها المعاقة.

? شكوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على متقاعدة طبية جراء عدم انصافها في تحديد نسبة العجز.

? شكوى ضد بلدية الكويت بشأن الضرر الواقع على مجموعة من أهالي منطقة خيطان قطعة (10) جراء عدم صلاحية القطعة للسكن لتهالك بيوت التركيب وكثرة العزاب وزيادة الكثافة السكانية.

? شكوى ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية ورفض الوزارة تعديل تقييمه السنوي.

? شكوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه بالحصول على المبلغ المتبقي من القرض الحسن.

? شكوى ضد وزارة العدل بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء عدم قبولها في وظيفة باحث قانوني مبتدئ.

? شكوى ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضر الواقع على موظف جراء تخطيه في الترقية لشغل المناصب الإشرافية.

? شكوى ضد وزارة الداخلية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم رفع القيد الأمني عن ملف والده الأمر الذي تسبب في تعطيل جميع مصالحه.

? شكوى ضد الإدارة العامة للطيران المدني بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء عدم الالتزام بأحكام اللوائح المنظمة لسيارات أجرة المطار.

? شكوى ضد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن الضرر الواقع على طالبة من فئة الصم جراء عدم توفير مترجم لغة إشارة لتتمكن من استيعاب محاضراتها.

? شكوى ضد شركة نفط الكويت (دائرة الإطفاء) بشأن الضرر الواقع على مجموعة من موظفي الشركة جراء تخطيهم بالترقية.

