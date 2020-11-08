الكشتي: أنجزنا ميثاق «الحركة التعاونية»

وطن النهار

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، عن انجاز الاتحاد ميثاق شرف لدعم مطالب الحركة التعاونية واعضائها، لافتا إلى حرص الاعضاء وجميع العاملين في القطاع التعاوني والمواطنين بشكل عام على التمسك بقواعد العدل والمساواة التي تعد ركيزة اساسية ودعامة من دعامات المجتمع.

وقال الكشتي في تصريح صحافي، ان ميثاق الشرف جاء كضرورة وفي وقت بالغ الاهمية لدعم جهود تطوير الحركة التعاونية والارتقاء بعملها وتعزيز مسيرتها ومواجهة التحديات القانونية والاجرائية التي تعترض تلك الجهود، وكذلك لإنصاف الحركة التعاونية واعضائها وللرد على الهجمة الشرسة التي تهدف الى تشويه سمعتها وسمعة اعضائها.

وكشف عن أن عددا كبيرا من المرشحين لانتخابات مجلس الامة 2020 والنواب السابقين أكدوا دعمهم للميثاق وتأييدهم الكامل لما جاء فيه عبر توقيعهم عليه، وذلك بعدما قام مجلس إدارة الاتحاد واعضاء مجالس ادارات الجمعيات بشرح بنوده وأهدافه ومزاياه للحركة التعاونية.

وشدد الكشتي، على أهمية قيام الاتحاد واعضاء الحركة التعاونية بحشد الدعم لهذا الميثاق وذلك من اجل نيل ثقة وتأييد الاعضاء المحتملين في السلطة التشريعية ما يعزز من فرص تعديل قانون التعاون والقرارات الوزارية المكبلة لأيادي الحركة التعاونية.

وأوضح أن ميثاق الشرف تضمن 4 بنود رئيسة، الاول تقديم الدعم الكامل للحركة التعاونية لإنشاء هيئة للتعاون تعنى بكل القوانين والقرارات المنظمة واللوائح الداخلية للعمل التعاوني والعمل على تنقيتها من كل ما يعيق تقدم وازدهار الحركة التعاونية الكويتية، والثاني العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على الكيان التعاوني الكويتي والارتقاء به والوقوف الى جانب التعاونيين في مطالبهم المشروعة نحو الارتقاء بالعمل التعاوني.

وبين أن البند الثالث من الميثاق، يؤكد التصدي لأي محاولات من شأنها اعاقة العمل التعاوني او خروجه من مساره الصحيح أيا كانت صورة هذه المحاولات، فيما ضمن البند الرابع تلبية مطالب التعاونيين بالحضور ومناقشة ما يقدمونه من مقترحات أو توصيات حال طلبهم ذلك وتبني مشكلات الحركة التعاونية واتخاذ كل الوسائل اللازمة لحل تلك المشكلات.

