10 معايير حكومية صارمة لاختيار القياديين.. مستقبلاً

مال وأعمال

«لا مجال لهدر المال العام، عبر ضوابط وخطوط حمراء حددتها الحكومة يصعب تجاوزها»، ضمن توجهات استراتيجية في المرحلة المقبلة.

قالت مصادر موثوقة لـ«النهار» إن أولى خطوات التنفيذ ستطال القياديين المسؤولين عن ترجمة خطط الحكومة ومشاريعها التنموية.

واستطردت الحكومة أن القرارات التنفيذية التي يتم اتخاذها من قبل القياديين تعد محور ارتكاز رئيسة في تعزيز وتطوير الاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنوي الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مستدركة بالقول: لا مجال للمحسوبية وتجنيب الكفاءات بل العمل على تطوير قدرات الأجهزة الحكومية.

وحددت المصادر ملامح اختيار القياديين في المرحلة القادمة في 10 عناصر رئيسة أهمها:

? التاريخ الوظيفي.. وملف الانجازات التي حققها القيادي خلال فترة عمله وتقييمها.

? مدى قدرة القيادي على اتخاذ قرارات مناسبة في التوقيت المناسب.

? قدرة القيادي على تحقيق استراتيجية الحكومة وتنفيذها بدقة.

? مدى سلامة القرارات التنفيذية المتخذة من قبل القيادي في تنفيذ رؤية وخطط الدولة التنموية والتي لا تؤدي إلى هدر المال العام.

? مدى ملائمة المؤهل العلمي للقيادي مع الوظيفة التي يتولاها، وهو ما يعني وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

? قدرة القيادي على مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله ومنع وقوعه.

? غياب تضارب المصالح في اختيار القيادات وأن لا يكون لديهم مصالح تتعارض ومهام وظائفهم القيادية.

? تقييم دوري للقيادات المختارة لتقييم كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام

? وضع القيادات دائماً تحت ضغط الانجاز، فلا يجوز اتخاذ قرارات حيوية بعد فوات الأوان ما يؤدي إلى تكبد المال العام خسائر فادحة.

? مدى قدرة القيادي الذي يتم اختياره على مواكبة مستجدات التطوير والتحديث في استخدام الآليات والتقنيات التي تمكنه من تحقيق مهامه بكفاءة عالية.

ويعد ملف التطوير والإصلاح الإداري من بين ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تسعى الحكومة لانجازه، مع زيادة وتيرة البطالة المقنعة في العديد من الجهات الحكومية، وغياب اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ رؤية 2035 بكفاءة واقتدار.

وتستهدف الحكومة من وراء تغيير القيادات واختيارها بعناية السعي لمنع الهدر في الانفاق والاستفادة من كل دينار يتم انفاقه على مشاريع التنمية، ما ينعكس إيجاباً على التوجهات الحكومية الرامية باستمرار لتطوير الأداء وتحسينه وتعزيز المصدات المالية للحكومة.

