أذهان الأميركان.. مشغولة بالاقتصاد

مال وأعمال

وفقاً لنتائج استطلاع أجرته شبكة CNN على مستوى أميركا، كان الاقتصاد في مقدمة أذهان الناخبين عندما أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات.

وبينما انقسم عدد المؤيدين حول ما إذا كان اقتصاد البلاد يعمل بشكل جيد، قال أكثر من نصفهم إن جائحة فيروس كورونا تسببت لهم بصعوبات مالية، بينما قال آخرون أنهم أفضل حالاً اليوم مما كانوا عليه قبل أربع سنوات. وقد عانت الولايات المتحدة من أكبر خسارة للوظائف في أبريل، حيث أغلقت الشركات غير الأساسية وطلب من السكان البقاء في منازلهم لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا. ومع إعادة أرباب العمل لتوظيف ملايين الأميركيين، لا تزال البلاد تتراجع بما يقرب من 10.7 ملايين وظيفة منذ فبراير. وقد وصل معدل البطالة البالغ 7.9% أعلى مستوياته قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ أن بدأت الحكومة في تتبع المعدل الشهري في عام 1948. ووصف حوالي ثلث الناخبين الاقتصاد بأنه القضية الأكثر أهمية، في حين أشار 1 من كل 5 تقريبًا إلى أهمية قضايا عدم المساواة العرقية ووصف واحد من كل 6 جائحة الفيروس التاجي بأنها الأكثر أهمية في تصويتهم.

