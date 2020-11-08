حزمة إضافية لدعم الشركات المتضررة

مال وأعمال

وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة إضافية للإغاثة من الوباء للشركات المتضررة من الإغلاق الثاني في البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ الأميركية. وعقد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اجتماعا لمجلس الوزراء مساء الجمعة لدعم الإجراءات، التي تقدم الدعم لمزيد من الشركات مقارنة بمرسوم مساعدات سابق بقيمة 5 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار).

ومن المتوقع أن تنفق إيطاليا 2.5 مليار يورو إضافية في برنامج الإنفاق الإضافي، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المناقشات. ومع انتشار فيروس كورونا في أوروبا، يُحظر على الإيطاليين مغادرة أو دخول المدن في المناطق عالية الخطورة، بما في ذلك ميلانو، المركز المالي لإيطاليا، والمدن الصناعية الشمالية الرئيسة.

وتهدف المساعدة الإضافية إلى حماية الشركات والعائلات في المناطق الأكثر عرضة للخطر. وقال كونتي في مؤتمر في وقت سابق إنه سيشمل الإعفاءات الضريبية على إيجارات المباني التجارية من سبتمبر إلى ديسمبر، وتعليق ضريبة الإسكان وكذلك مساهمات المعاشات التقاعدية للموظفين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء أنسا.

