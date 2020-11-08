«KIB» وقَّع اتفاقية جديدة مع «أسنان تاور»

مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» أخيراً عن توقيعه اتفاقية جديدة مع شركة أسنان تاور للخدمات الطبية، والتي تهدف إلى تقديم عروض مميزة وخصومات خاصة على الخدمات الطبية بالإضافة إلى التمويل الطبي بدون أرباح لعملاء كلا الطرفين وذلك في إطار سعيه المتواصل لتقديم أفضل العروض والخدمات التي تلبي احتياجات مختلف الأفراد.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية تم بحضور ممثلين عن البنك والشركة ترأسهم كل من المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، ورئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة أسنان تاور للخدمات الطبية، د. عيسى العيسى. وصرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «يحرص «KIB» دائماً على الاهتمام بمختلف احتياجات أفراد المجتمع ولاسيما الصحية منها، ولذلك يسعى باستمرار إلى تقديم الحلول المصرفية المرنة التي تناسب متطلباتهم المالية، إلى جانب العروض المميزة التي يمكنهم الاستفادة منها في تلبية احتياجاتهم المتنوعة ومنها منحهم التمويل الطبي بدون أرباح بالتعاون مع العديد من المراكز والعيادات الصحية، والتي شملت أخيراً تعاقده مع شركة أسنان تاور للخدمات الطبية». وأضاف توفيقي: «تتضمن هذه الاتفاقية تقديم عروض خاصة لعملاء البنك. كما سيقدّم البنك تمويلاً طبياً بمزايا ميسرة للأفراد الراغبين بالحصول على العلاج لدى شركة أسنان تاور للخدمات الطبية دون شرط تحويل الراتب. وأن التمويل الطبي يصل لغاية 25,000 د.ك بدون أرباح مع توفر ميزة الأقساط الشهرية المرنة التي تصل لغاية 60 شهراً بحد أقصى».

كما تلزم هذه الاتفاقية كلاً من «KIB» وشركة أسنان تاور للخدمات الطبية بالإعلان عن العروض المقدمة للعملاء من قبلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية القصيرة، بالإضافة إلى أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك وشاشات الإعلانات داخل فروع البنك المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لشركة أسنان تاور للخدمات الطبية، د. عيسى العيسى، بجهود بنك الكويت الدولي «KIB» ومبادرته الرامية لتوقيع هذه الاتفاقية التي تعود بالمنفعة على كلا الطرفين. ونوه قائلاً: «نحن في أسنان تاور نحرص دائماً على تقديم أفضل الخدمات الطبية لعملائنا، حيث نعتمد على أكفأ الكوادر الطبية والتمريضية كما تم تزويد عياداتنا بالأجهزة المتطورة التي تتماشى مع المواصفات العالمية ما يضمن للمرضى أفضل تجربة طبية على الإطلاق. أضف إلى ذلك أن تعاوننا الأخير مع «KIB» وتقديم التمويل الطبي للعملاء بدون أرباح سيتيح أمامهم الفرصة للحصول على الرعاية الصحية التي يستحقونها بأفضل الأسعار وبإجراءات سهلة ومبسطة».

