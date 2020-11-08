«stc» أطلقت حملة «Move for Movember»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية «stc»، عن إطلاق حملة تفاعلية تحت شعار «Move for Movember» خلال شهر نوفمبر، بهدف التوعية حول الأساليب المختلفة التي يمكن للرجال تبنيها في أنماط حياتهم للحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية. وتزامناً مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان البروستاتا، تركز «stc» خلال شهر نوفمبر على إطلاق عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية الجمهور، والتي تندرج في إطار مبادرة «#لأننا نهتم» تحت إشراف السيد يوسف المقرون من فريق العلاقات العامة، من خلال إطلاق مجموعة من النصائح والمعلومات القيمة حول طُرُق الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية. ولتحقيق هذا الهدف، ستطلق الشركة حملة كاملة على منصاتها الرقمية لدعم هذه القضية الصحية مع تسليط الضوء على المعركة ضد هذا المرض.

بالإضافة إلى ذلك، صرحت stc بأنها ستدشن، في الوقت ذاته، مسابقة داخلية تنطوي على تشجيع المنافسة بين الموظفين على تسجيل ومتابعة عدد خطواتهم اليومية والأسبوعية من خلال أي تطبيق متاح لديهم أو عبر جهاز للّياقة البدنية وإرسال بياناتهم إلى الحساب المخصص للموظفين على منصة الانستجرام، على ان يحصل الموظف الذي يسجل أعلى عدد خطوات في نهاية كل أسبوع على مدار الشهر على جائزة خاصة من إدارة الاتصالات المؤسسية بالشركة في «stc»

وانطلاقا من تقديرها لصحة موظفيها تقديراً عالياً وتماشياً مع برنامجها المتواصل لدعم أسلوب الحياة، أنتجت «stc» مقطع فيديو يعبر عما في قلب عائلة «stc» تم اعداده خصيصاً لأحد الموظفين الذي تمكن من الشفاء من سرطان البروستاتا، ويهدف إلى إلهام وإعطاء الأمل للمصابين بأن الشفاء ليس بعيد المنال. ويأتي رفع مستوى الوعي حول الأسباب الشائعة والقضايا المتعلقة بالصحة كركيزة أساسية في أجندة المسؤولية الاجتماعية (CSR) في «stc»، بما يعكس مساهماتها المتعددة وتفانيها في نشر الوعي حول القضايا المتعلقة بالصحة على مر السنين باعتباره التزامًا مستمرًا من الشركة تجاه المجتمع.

