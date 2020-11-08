«أرزان ثروات» مستشاراً لصفقة في «تمويل الميزانين»

مال وأعمال

أعلنت شركة أرزان ثروات، والتي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بأنها قدمت استشارة لتمويل الميزانين لفرصة استثمارية في الولايات المتحدة الأميركية وذلك ضمن استراتيجية ارزان ثروات للتمويل حيث تم تطبيق هذه الاستراتيجية في الاستثمار العقاري المرتبط بأداء مؤشر العقارات والذي يعد أحد أنواع تمويل الميزانين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية. تتركز هذه الصفقة وهي استثمار REILS الثالث على تمويل الميزانين للاستحواذ على محفظة عقارية مكونة من عقارين مختلفين في كل من ولايتي أوهايو وكاليفورنيا. توفر صفقة الــــ REILS الحالية للمستثمرين إيراد ثابت بنسبة 9% من مبلغ قرض الميزانين، مدفوعة بشكل ربع سنوي بالإضافة إلى نسبة من أصل مبلغ القرض تزيد بشكل تصاعدي خلال فترة الاستثمار. هذا ومن المتوقع بأن يسترد عملاء أرزان ثروات مايقارب 98% من مبلغ الاستثمار من خلال الدفعات الربع سنوية فقط، بالإضافة إلى دفعة إضافية يتم استلامها بنهاية فترة الاستثمار. وعلق الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبو الحسن بالقول: «تعتبر هذه الصفقة الثالثة ضمن استراتيجية تمويل الميزانين المتنامية التي صممت بهدف الاستفادة من عوائد مماثلة للاستثمار العقاري ولكن بمخاطر أقل. إن أهم مايميز استراتيجية الــ REILS لتمويل الميزانين هو هيكلة الصفقة المتضمنة جدولة تسديد القرض الذي يقلل مخاطر الاستثمار لعملائنا بالإضافة الى تحقيق دخل ثابت ومميز. إن الأصول التي يتم تمويلها من خلال هذه الصفقة تجمع بين عقد إيجار طويل المدة لحكومة ولاية كاليفورنيا وعقار ضمن قطاع الرعاية الصحية في منطقة تعاني من نقص في هذه الخدمات، مما يوفر استقراراً للدخل لايرتبط بتقلب الاقتصاد العام. إننا خلال هذه الأوقات غير المسبوقة ، حيث تكافح الاقتصادات العالمية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا،

نواصل البحث عن

الفرص التي تحافظ على ثروات عملائنا وتحميها

مع تمتعهم بتدفق دخل متوقع ومنتظم».

