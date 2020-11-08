البورصة أطلقت «حسابات التخصيص» استعداداً للترقية

مال وأعمال

اعلنت بورصة الكويت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة استعداداً لانضمام الكويت إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، سوف تطبق هذه الإجراءات المؤقتة في تاريخ الانضمام المقرر في أواخر شهر نوفمبر فقط، أما الإجراءات الأخرى فسوف تكون ذات طبيعة دائمة وستمثل جزء من آلية التداول من الآن فصاعداً.

ابتداءً من اليوم الأحد ، ستقوم بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال تفعيل حسابات التخصيص ،و هو آلية مخصصة لمديري الأصول الكبيرة لتجميع أوامر العملاء، ومن ثم تسوية الصفقات وتوزيعها على العملاء في نهاية جلسة التداول.

ومن المتوقع أن يكون تاريخ الانضمام في أواخر الشهر الحالي، وفي الجلسة التي سيتم فيها الانضمام، سوف يكون هناك تمديد لمزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، حيث سيستمر مزاد الإغلاق لمدة 40 دقيقة، ثم تعقبه استراحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر الاغلاق لمدة 40 دقيقة أخرى. والجدير بالذكر بأنه سوف يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد لآخر دقيقتين لجلسة مزاد الإغلاق (randomized closing). إضافة إلى ذلك، سيسمح بتعديل الأوامر وإلغائها طوال جلسة مزاد الإغلاق. كذلك، سيكون هناك تمديد لمدة رفض التزام أمين الحفظ في يوم الانضمام في مؤشر MSCI.

وقالت رئيس قطاع الأسواق في البورصة نورة العبد الكريم انه «تماشياً مع التزامنا المستمر بتطوير سوق المال الكويتي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، عملت بورصة الكويت مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركائها محلياً وحول العالم للتأكد من أن عملية الانضمام في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة سوف تتم بشكل سلس لجميع المشاركين في السوق. بعد أن اجرت البورصة مداولات متأنية وتشاور مستمر مع الأطراف المعنية والمشاركين في السوق، وعليه اتخذت بورصة الكويت إجراءات تتضمن تمديد مزاد الإغلاق وجلسة التداول على سعر الاغلاق، والتي من شأنها رفع كفاءة وجاذبية وأداء السوق لدى المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدةً بذلك التزامها بتعزيز سمعتها في خلق فرص استثمارية متنوعة وذات عوائد عبر تيسير تواصل قاعدة المصدرين لديها برؤوس الاموال والمستثمرين. نهايةً، أود أن أشكر كل من السادة هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة على دعمهم المستمر، والذي لولاه لما حققنا هذه النجاحات».

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالتكليف دعيج رعد الصالح على الإجراءات، قائلاً: «تعمل الشركة الكويتية للمقاصة مع بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ومؤسسة MSCI وشركائنا في مجتمع الاستثمار الدولي لضمان نجاح الانضمام، ويأتي إدخال حسابات التخصيص ضمن سلسلة الإجراءات التي ستقدمها الشركة استعدادًا لهذا الانضمام. كما سنواصل العمل مع شركائنا لتحسين آلية التداول، سواء للادراجات أو لصالح سوق المال الكويتي في المستقبل.

