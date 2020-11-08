«هيئة الأسواق» الأولى باستيفاء «الحوكمة»

مال وأعمال

حصلت هيئة أسواق المال على المركز الأول في ترتيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة بنسبة استيفاء 100%. حيث قام ديوان المحاسبة بمراجعة وتحليل نتائج الدراسة الخاصة بمدى التزام الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة بتحقيق متطلبات مبادئ الحكومة، حيث بلغ عدد تلك الجهات 63 جهة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي: إن ما تحقق من انجازات لهيئة أسواق المال خلال السنة المالية المنتهية في 31/3/2020 ما هي إلا ثمار لأطر الهيئة التشريعية والتنظيمية التي وضعتها خلال السنوات المنصرمة والتي جاءت متناغمة ومتناسقة لمسيرة ناهزت العشرة أعوام من العمل الجاد الذي مكنها من استمرار تحقيق أهدافها المنشودة والمحددة في قانون انشائها رقم 7 لسنة 2010 لاسيما على صعيد تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة، والتنافسية، والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع، والمخاطر، والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية، وتشجيع تنميته مع توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في هذا النشاط، وغير ذلك من الأهداف التي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

وانطلاقاً من الأهداف المشار إليها أعلاه، فقد قامت الهيئة بالاسترشاد بتطبيق قواعد الحوكمة على نفسها، أسوة بما هو معمول به في حوكمة الشركات وبما يتناسب وكونها إحدى المؤسسات الحكومية، حيث استمرت الهيئة بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل على مفوضيها وموظفيها لمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية لتحقيق أفضل حماية وتوازن بين أدائها لأعمالها ومصالح الأشخاص المرتبطين بها حتى تضفي الطمأنينة وتعزز الشعور بالثقة في التعامل مع الآخرين عند قيامها بأعمال الرقابة عليهم.

