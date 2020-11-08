«التجارة»: لائحة لتنظيم مهنة السمسرة العقارية

مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا تضمن لائحة تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية. وقالت الوزارة،، إن القرار جاء في 25 مادة موزعة على 6 فصول.

وذكرت أن الفصل الأول جاء في 8 مواد حول الترخيص بمزاولة أعمال السمسرة العقارية والقيد في سجل سماسرة العقار، مبينة أن المادة الأولى حددت أنه لا يجوز مزاولة أعمال السمسرة العقارية دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات ذات الصلة والقيد في سجل سماسرة العقار. وأضافت أن الفصل الثاني خصص إلى دفاتر السمسرة العقارية حيث جاء في 6 مواد، نصت المادة 9 من القرار على تصدر إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة دفاتر سمسرة عقارية ورقية أو الكترونية تحتوي على نماذج عقود قابلة للتعبئة من قبل السمسار، على أن تحمل اسم المرخص له وعنوانه، بالإضافة إلى رقم قيده بالسجل وتاريخ انتهاء صلاحية هذا القيد.

وأشارت إلى أن الفصل الثالث جاء في ثلاث مواد حدد حقوق والتزامات سماسرة العقار، مبينة أن أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع يحدد بمقابل بنسبة

1 % (واحد في المئة) من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الايجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد. ويجوز لأطراف عقد السمسرة الاتفاق على خلاف ذلك.

وأضافت «التجارة» أن الفصل الرابع جاء في مادة واحدة حول لجنة تحقيق المخالفات التي تتكون من خمسة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الوزير يحدد فيه اختصاصاتها، وآلية عملها وحجية قرارتها.

وأوضحت انه تحال إلى اللجنة جميع المخالفات التي يرتكبها السمسار وكذلك كل الشكاوى المقدمة ضده أو ما يتكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام قانون التجارة أو لأحكام هذا القرار أو لشروط القيد، وكذلك يحال إليها إخلال السمسار أو نائبه بأي من الالتزامات المنصوص عليها.

وتابعت، أن الفصل الخامس خصص للعقوبات التأديبية فيما تضمن الفصل السادس الأحكام الختامية، إذ أكد أنه على كل من يزاول أعمال السمسرة العقارية توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القرار.

