«هيئة الصناعة»: مذكرة تفاهم مع «المحامين»

مال وأعمال

وقعت الهيئــــة العامة للصنــــــاعة، ممثلــة بمـديـرها العام عبد الكريم تقي وجمعية المحامين ممثلة برئيسها شريان مرزوق الشريان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القانوني فيما بينهما.

وأوضح المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز أواصر التعاون بين هيئة الصناعة وجمعية المحامين في الجوانب القانونية للعديد من الموضوعات التي تهم القطاع الصناعي، وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الكويتية، ودعم وتعزيز الصناعة الوطنية، والتي تتسق مع المواد المنصوص عليها في قانون الصناعة ونظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تنص عليه مواد كلا القانونين من ضرورة العمل على تنمية النشاط الصناعي في الكويت، وتوفير كل وسائل الدعم لها وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للعمل بها.

ومن ناحيته، أوضح رئيس جمعية المحامين شريان الشريان، أن مذكرة التفاهم تعكس مدى الحرص الذي توليه جمعية المحامين في التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم يد العون والمساعدة للعاملين بها، مبيناً أن التعاون مع الهيئة العامة للصناعة يجسد ويعكس دور جمعية المحامين في تقديم خدماتها لكل الجهات.

وبين الشريان أن الجمعية ستقوم بدعم الهيئة العامة للصناعة في الجوانب العملية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمتمثلة في: إجراءات الضبط والإحضار، إجراءات منع السفر وتحصيل المبالغ المودعة في إدارات التنفيذ، إجراءات محاضر الحجز، الإجراءات الخاصة بالأوامر على العرائض والتظلمات منها وإعلانات دعاوى الصحف القضائية والإنذارات.

