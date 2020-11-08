1394 تصريحاً خليجياً لإعفاء واردات المنشآت الصناعية

مال وأعمال

بلغ عدد التصاريح الصناعية التي تم تقديمها عبر نظام «بيان» 1394 تصريح إعفاء لواردات المنشآت الصناعية عبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النموذج (ب) وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 1348 تصريحا خلال الفترة نفسها من عام 2019م.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أنه قد تم دراسة 4 طلبات إعفاء من ضريبة الدخل للمنشآت الصناعية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وأوضحت الوزارة أنه تم الموافقة على 135 طلب إعفاء جمركي خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 99 موافقة على طلب إعفاء جمركي خلال الفترة نفسها من عام 2019م.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن ارتفاع تصاريح الإعفاءات وطلبات الإعفاء الجمركي يعود إلى توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» بالوزارة ونظام «بيان» التابع لشرطة عُمان السلطانية واللذان ساهما في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة والتقليل من كلفة عمليات الاستيراد والتصدير.

وتسعى الوزارة من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري وزيادة الإيرادات الجمركية والحد من الغش التجاري.

