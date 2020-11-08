«البلاجات» تشكو تجاعيد الزمن

مال وأعمال

بلاجات السالمية التي كانت الى عهد قريب منتجع الحالمين، وقبلة الاصدقاء والمحبين، تحولت الى شيء اخر، فبعد ان كنت ناطقة بالحيوية، نابضة بالمتعة، تسر الناظرين وتجذب كل الشرائح اليها، اصبحت الان مشققة الجدران، متهالكة الخدمات، حتى هجرها المواطن والمقيم.

البلاجات في تلك الاماكن الفريدة المتميزة، مالها اصبحت بغير حام يحميها، او راعٍ يرعاها، ويحن اليها ويحفظها من التهاوي، وما لها لا تجد من يعنى بنظافتها، ويهتم بسلامتها البيئية التي تتهددها المخلفات الملقاة يمينا ويسارا، فضلا عن التشققات الهائلة التي قطعا ستكون مرتعا للحشرات الزاحفة والطائرة التي تهدد حياة الناس وسلامة البيئة.

اعيدوا الى البلاجات رونقها وبهاءها، وصونوا لها نظافتها واشراقها، فهي الرئة الباقية التي يرتادها المواطن والمقيم ليشم هواء نقيا ويستمتع برؤية البحر وامواجه التي يركض بعضها اثر بعض في منظر جميل خلاب نرجو الا تفتقده العيون، او تحرم من متعته النفوس.

