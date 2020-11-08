«قسطٌ» من الراحة

مال وأعمال

بعد ان اوقفت الحكومة تسديد الاقساط المستحقة على المواطنين وغيرهم لمدة 6 أشهر اثر هجوم جائحة كورونا وما ترتب عليها من تعطيل بعض الاعمال، واغلاق كثير من المصالح والمنشآت الخاصة بأبوابها، ما ادى إلى توقف شبه كامل للعجلة الاقتصادية، ماذا فعل المواطن بالاقساط التي عادت الى جيبه طوال الفترة الماضية؟

الاجابة يلخصها القول المشهور اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب

فبمجرد وقف تحصيل الاقساط هرعت الاسر أو هرع كثير منها الى أسواق الذهب لشراء الأسورة والقلائد وغيرها ايماناً بان الذهب زينة وخزينة، وبأن ما لم تأخذه البنوك من أقساط يجب الا يبقى مدخراً تحسباً لأي ظرف من الظروف، خصوصاً اذا كانت الاموال ستذهب إلى شراء الذهب عمدة المال وأصله وأساسه.

ولم يتصرف كل المواطنين على النحو السابق، بل عمد بعضهم الى اجراء صيانات جذرية لبيوتهم، بادخال تحسينات عليها، شملت تغييراً في الشكل والجوهر، أي في الشكل الخارجي الذي خضع لعمليات تحديث وتزيين، وفي المضمون الداخلي بتغيير الاثاث كله أو جزء منه. ولم لا مادامت الأموال موجودة بفعل تأجيل الاقساط.

وذهب فريق ثالث من المواطنين الى الوفاء بالتزامات مادية كانت تمثل له عبئاً شديداً وجاء تأجيل سداد الاقساط ليكون مخرجاً منها، وعوناً على سدادها من أجل ان تستريح القلوب، وتهدأ الأعصاب.

ولعل نظرة متأنية الى حدائق البيوت الخارجية وإلى المظلات التي تتقدمها، تقطع بأن تلك الحدائق، وهذه المظلات أصابها من الحبِّ جانباً إذ خضعت هي الاخرى لصيانة شاملة، وعمليات تحديث وتزيين واضحة.

إذن فقد منح تأجيل سداد الاقساط المواطنين قسطاً كافياً من الاريحية والهدوء، جعلهم يعجلون مشاريع كانت مؤجلة، ويشترون بضائع فوق ما يحتاجون وأكثر مما يحتاجون، كما جعلهم أكثر انفاقاً على افراد الاسرة.

