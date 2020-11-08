«نظِّف مكانك»

مال وأعمال

قديماً قالوا: اليد الواحدة لا تصفق مهما بذلت الدولة من جهود، ومهما أعدت من وسائل ومهما وفرت من حاويات تبقى مسألة النظافة العامة رهينة بمدى وعي المواطن والمقيم، وبمدى حرصه على ان يضع المخلفات في الأماكن المخصصة لها، ولو كانت بعيدة عنه ببضعة أمتار.

المتنزهات والحدائق العامة تشهد بأن المواطن أو المقيم قد لا يعير أسباب النظافة أي اهتمام، فيسمح لنفسه بان يشارك قاصداً وعامداً أو من دون قصد وتعمد في انتشار القاذورات وبقايا الاطعمة والاشربة على الزروع الخضراء الندية، فيقتل فيها البهجة، ويحرم من التمتع بها أناساً، آخرين يبحثون عن الجمال ويسعون وراء الحسن الذي يأملون أن يجدوه في الحدائق والمتنزهات.

المثير للدهشة فعلاً ان يترك بقايا طعامه وشرابه، ولا يكلف نفسه مؤونة إلقائها في سلال القمامة يشكو اهمال المسؤولين، وتقصير البلدية، ورغم انه أول المقصرين وفي صدارة المهملين.

إن القاء القمامة في الحاويات المخصصة لها لن يضير المواطن أو المقيم، ولن يكلفه كثير عناء، لكنها الثقافة الغائبة، والممارسات الخطأ التي يصر البعض على ارتكابها وعدم التخلص منها.

وإذا كنا ننتقد الجهات المسؤولة إذا قصرت أو أهملت أو تراخت، فمن الاولى ان ينتقد المواطن أو المقيم نفسه إذا سمح لها بافساد الصالح، والقاء المهملات على الأرض التي يبذل غيره الكثير من الجهود من أجل سلامتها ونظافتها. نظف مكانك.. حملة وطنية مستحقة.

