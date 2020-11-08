جلطة في قلب «العاصمة»

مال وأعمال

ماذا بعد مرور شهر على إصابة دروازة العبد الرزاق بجلطة قلبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لإعادة ضخ الدم في الشرايين والأوردة بعد معاناتها من التشققات العلوية والسفلية تداعت بعض الجهات الحكومية المسؤولة لعمل الصيانات الضرورية لمعالجتها قبل أن يتطور الأمر ويفلت زمام الأمان في نفق الدروازة.

هل سيتم ترميم النفق من جديد لاهميته والمحافظة على هذا الإرث التاريخي، أم سيهدم ويتم استئصاله من المخطط الهيكلي للدولة، أم أن هناك تحركات غامضة بشأن هذا النفق اللغز؟

محاولات الجهات المعنية وهي «وزارة المالية، شركة المرافق العمومية، وزارة الاشغال، البلدية، وزارة الداخلية» متواصلة لإيجاد حلول تحافظ على هذا الإرث الوطني، خاصة أن دروازة العبد الرزاق تعد تاريخا وطنيا، ومعلماً تراثياً امتداداً لميدان العبدالرزاق الذي يقع في قلب العاصمة، كما أن النفق بمثابة موقع استراتيجي مهم حيث يربط بين أربعة شوارع رئيسية لها أهميتها ومساراتها ..

السؤال هو ما الجهة المسؤولة التي ستتبنى معالجة وترميم دروازة العبد الرزاق والنفق، بعد مرور كل هذه الفترة دون وجود حل صريح، وماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتعود الحياة والنبض تدريجيا لنفق الدروازة.

ولقد وضعت وزارات الاشغال والداخلية والبلدية حواجز اسمنتية وإغلاق الطريق في الاتجاهات المختلفة تحسبا للطوارئ وتبقى دور وزارة المالية وشركة المرافق العمومية لحسم ملف دروازة العبد الرزاق بعد أن نفت البلدية جملة وتفصيلا صحة ما تم تداوله بالوسائل الإعلامية بشأن استلام بلدية الكويت نفق دروازة العبدالرزاق، حيث اكدت أن دورها يقتصر على الإجراءات التي قامت بها، وإنها غير مسؤولة عن النفق بشكل مباشر، ودورها يقتصر على مساعدة الجهات المسؤولة، كما أن المسؤولية تتعلق بجهات أخرى لصيانة النفق.

وبما أن الصورة رمادية والحركة معلقة حول النفق وخوفا من أن يتطور الأمر إلى سيناريوهات واضحة المعالم تحدث عضو المجلس البلدي د . حسن كمال الذي قال إن تقاطع دروازة العبد الرزاق في قلب العاصمة يربط أربع شوارع رئيسية في اتجاهات مختلفة تجارية تاريخية واستثمارية بالإضافة لاسواق عامة .

واشار إلى أنه قبل ثلاثة أسابيع تم اكتشاف شروخ على سطح النفق، موضحا أن هذه الشروخ بسبب فواصل التمدد التي انشئت في جسور نفق الدروازة تحت الطريق ما تسبب في تسرب المياه الأمر الذي يتطلب صيانة فواصل التمدد من قبل شركة المرافق العمومية بناء على تقرير قدمه معهد الكويت للإبحاث العلمية في عام 2018، لأن هذه الشروخ موجودة في الإسفلت منذ عام 2017.

وأوضح ان المطلوب من عدة جهات أن تقوم بشكل مباشر بحل لمعالجة هذه الشروخ من أجل فتح الطريق لاسيما أن إدارة المرور في وزارة الداخلية معنية بإيجاد حلول لفتح طريق الدروازة الذي تم إغلاقه منذ عدة أسابيع وتسبب في ربكة مرورية في منتصف العاصمة مع تعطيل بعض الأعمال بالإضافة إلى الازدحامات التي توالت نتيجة إغلاق هذا الطريق والبقعة الاستراتيجية في قلب العاصمة.

واكد كمال أن شركة المرافق العمومية بما انها معنية ولديها عقود مع وزارة المالية بإيجاد حلول لصيانة النفق وبالتنسيق المباشر مع بلدية الكويت، خاصة أنه سيكون من ضمن الخطة التطويرية لمنطقة المباركية وهي المسؤولة عن هذا التطوير، إلا أن ظهور هذه الشروخ عطلت بعض الأعمال والإجراءات، فأصبحنا لانعرف الجهة التي يجب أن تعالج وتعمل صيانة إنشائية لهذا النفق ، مطالبا من وزارة الأشغال توضيح دورها بعد إجراء صيانة النفق وفواصل التمدد لتجد حلولا اخرى منعا لظهور احداث مشابة لهذه الانشقاقات الأسفلتية.

وأوضح أن وزارة المالية هي المعنية بمعالجة هذه المشاكل الإنشائية في النفق، ومن ثم تبقى مسؤولية وزارة الاشغال في فرش الطريق والأسفلت ووضع احتياطات لمنع تجمع المياه في المستقبل، ومن ثم تأتي مسؤولية وزارة الداخلية لفتح الطريق وتسهيل حركة المرور في هذه المنطقة المهمة في قلب العاصمة.

ولفت إلى أن البلدية ليس لديها مشكلة أن تستلم النفق لكن بعد وضع الإصلاحات اللازمة من أجل تجهيزه في الخطة التطويرية لمنطقة المباركية، حيث إن هذا المكان يعتبر استراتيجيا ولابد من تطويره والحفاظ عليه من أجل الاستفادة منه حسب المتغيرات المكانية خاصة انه من الممكن الترويج لبعض الأنشطة التجارية والترويحية.

