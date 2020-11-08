«أمة».. بلا شاورما !

وطن النهار

مشاهد اللهب الأحمر المنبعث من الشوايات، واصوات شيّ الشاورما التي يقوم بها ذوو الاجساد الخائرة والوجوه المتعبة، وانتشار طيب التوابل الى انوف الحضور والمارة، ولحظات انهمار ذلك القوام الكريمي الابيض على ارغفة الخبز، ألا تشبه هذه اللوحة الشهية في احمرها وابيضها واخضرها وداكنها علم وطننا الكويت، الذي يصل الى اجواف السياسيين حكومة وبرلمانا، ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب.

كم كانت اسياخ الشاورما في المقرات الانتخابية محافل شعبية ليلية يومية لقواعد المرشحين والمارة من الناخبين، يحرص عليها المرشحون لكسب القلوب عبر البطون، وتعزيز الولاء لهم، وتقوية العلاقات المتصلة بهذا المشروع الانتخابي.

هل التغييب الاستثنائي لهذا المشهد بأثر جائحة كورونا سيكون فألا وأملا، وبداية لانطلاق رحلة شعبية وطنية لتغييب سياسة الجشع والظلم، ممن انهكوا الوطن بالصراعات الجانبية والمصالح الفردية ولطختهم شبهات الهدر والنهب واستباحة المال العام وتمزيق الوطن وضرب العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بمحسوبيات وتمييز فئوي مقيت. هل غابت فعلا ام توارت عن الانظار تلك الاسياخ المتورمة باللحم والشحم، كعادة بعض الكويتيين والمطاعم في ابتكار الالتفاف على كل سياسة، اذ قد نشهد حفلات الشاورما المحفوفة عند احد القواعد برعاية من مرشحهم، يتناول من هذا السيخ الجميل المجتمعون، وترسل من خلاله نقصة ديلفري بتغليف وطمغات باسم المرشح الى بقية القواعد وضماناتهم وناخبين اخرين في محيط كل حفلة من حفلات شاورما المرشح بمختلف مناطق الدائرة الانتخابية، امتثالا لبيت القصيدة مشاهد من تدبير رأي موفق اذا فات منها مشهد عاد مشهد.

وهل ستكون الشاورما عاملا مساعدا للمرشحين او يتجلى اثرها تواريا او غيابا عن هذه الانتخابات الفريدة؟، ام ان ما قد ينجم من قصقصة لاصوات نواب اليوم وتساقطها كقصاصات سيخ الشاورما سيكون هو المشهد الأخاذ؟

