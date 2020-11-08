مياه ملوثة.. تنقض وضوء المصلين في «عطارد»!

وطن النهار

أبسط المعلومات التي يعرفها أي تلميذ في المرحلة الابتدائية تقطع بأن من شروط صحة الصلاة نظافة الثوب والبدن والمكان.

ومع ذلك يبدو أن هذه المعلومة لم تصل الى مسؤولي الأوقاف في محافظة الفروانية، فالساحات المحيطة بمسجد «عطارد بن حاجب» مملوءة بمياه المجاري التي تنبعث منها الروائح الكريهة بصورة تزكم الأنوف، ومع ذلك لم يتحرك أحد لمعالجة الوضع، وانهاء مشكلة (القاذورات) التي أصبحت علماً على المكان.

ان المصلي يأتي من بيته متوضئاً يرجو رضا الله، ويرغب في أداء الصلاة آمنا مطمئناً، لا يؤذيه شيء، ولا يؤثر في تركيزه مؤثر لأنه واقف أو سيقف بين يدي رب العالمين.

لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه، فما ان يصل المصلي الى خارج المسجد حتى يجد نفسه يخوض في القاذورات، فينتقض وضوؤه او يشك في انتقاضه بفعل القاذورات التي قد تصيب بدنه أو ثوبه، ولا يملك حينها إلا أن يرتد عائداً الى بيته أو الى أقرب مسجد آخر ليتوضأ من جديد ثم يؤدي فرض الله.

فيا مسؤولي الأوقاف في محافظة الفروانية: نظرة الى مسجد «عطارد بن حاجب» فالنظافة من الايمان، والله تعالى يقول «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد».

فهل من الزينة أن يحاط بيت من بيوت الله بالأذى من كل مكان بدلاً من أن تتناثر حوله الورود والرياحين والروائح الزكية الطيبة.

الأمر إليكم فأصلحوا إن الله يحب المصلحين.

