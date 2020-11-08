المناطق الاستثمارية.. «اصفط سيارتك وسكِّر على غيرك»!

وطن النهار

في المناطق الاستثمارية أصبحت مواقف السيارات «سمك.. لبن.. تمر هندي» أو بالكويتي الفصيح شرباكة لا أحد يعرف آخرها أو منتهاها.

ففي الساحات المخصصة لـ«ركن السيارات» يقف كل صاحب مركبة على مزاجه، ولا يعنيه غير الوقوف حتى لو سكَّر المداخل والمخارج، أو وقف صفا ثانياً وثالثاً، ومنع أصحاب السيارات الأخرى من الحركة قسراً وجبراً.

الأمر واضح كلَّ الوضوح في السالمية والفروانية وحولي وغيرها من المناطق الاستثمارية التي (بخل) أصحاب البنايات بالسراديب التي يفترض أن تكون مواقف للسكان فحولوها الى مخازن يؤجرونها لأصحاب الشركات بآلاف الدنانير، ولو كان ذلك على حساب المصلحة العامة، وعلى حساب أمن البلاد وأمانها.

وبسبب الفوضى العارمة التي تشهدها مواقف الساحات تحدث مشاجرات و(هوشات) تستخدم فيها العصي والأدوات الحادة، وتقرع الأسماع بسببها ألفاظ خادشة للحياء ربما يكون أقلها: (... أمك) ويا ابن (......)، وأراويك وغيرها مما يعف اللسان عن ذكره.

هذه الفوضى وتلك الشرباكة التي يشهدها القاصي والداني ويراها بأم عينيه كل مسؤول في البلدية، لا تجد من يلتفت إليها أو يعمل على تنظيمها، ومن ثم فانها ستظل باقية الى أن تتحرك الضمائر الحية، والقلوب الرحيمة لتضع حداً لها منعاً لـ«الهوشات» واحتراماً لآدمية السكان، وخوفاً على سمعة الكويت وصورتها التي يتعمد بعض ضعاف النفوس بالاساءة إليها من خلال تأجير السراديب بدلاً من تركها لما خصصت له وهو أن تكون مواقف لسيارات السكان.

فيا مسؤولي البلدية: طبقوا القانون، وأعيدوا السراديب لمهامها الأساسية ووظيفتها الأصلية وانظروا الى مصلحة البلد قبل أن تمنعكم سطوة المتنفذين عن اتخاذ اللازم ضد المتجاوزين والمخالفين.

