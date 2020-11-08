الكلاب الضالة.. مسؤولية من؟

وطن النهار

مابين الذعر والرعب تضيع خطوات البشر من الكلاب الضالة التي تجوب المناطق دون حسيب او رقيب ومعها تاهت بوصلة مسؤولية هذه الكلاب ومن هي الجهة التي تتولى رعايتها او حتى حمايتها ولاسيما ان البعض يلجأ الى قتل الكلاب للتخلص من شرورها.

اهالي كثير من المناطق في الكويت يعانو من تجول الكلاب الضالة في الشوارع حيث يعتبرونها مصدر خطر يهدد المارة والأطفال وكبار السن خاصة مع وجود حالات هجوم تعرض لها كثير من الناس في اماكن مختلفة، اضافة الى تأثيرها على سمعة المناطق السكنية ومدى الأمان فيها ونشرها الأمراض وتعديها على المرافق الحكومية كالمدارس والمستوصفات، ووجودها بشكل دائم أمام البيوت وفي الساحات المجاورة.... والسؤال الذي يدور في فلكهم من هي الجهة المعنية لهذه القضية؟

ومع وجود المتضررين من الكلاب الضالة هناك اصوات تطالب بحمايتها وعدم القضاء عليها معللين ذلك بانشاء ملاجئ لهذه الحيوانات وعدم تسميمها واعدامها بطريقة وحشية يتنافى مع كل القيم الأخلاقية التي غرسها الدين والاخلاق. ومابين القتل والحماية يبقى الوضع على ماهو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء ان بقي على قيد الحياة.

