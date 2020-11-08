أدخلوا المخاطر بالمناهج!

الاخيرة

يتعرض شبابنا إلى مخاطر عدة تحتاج إلى التوعية الشديدة كي لا يقعوا بالحفر والمطبات والمصائد التي تنصب لهم، ولا ينفع الاكتفاء بالحديث عن تلك المخاطر ضمن البرامج التوعوية التي تبثها الوزارات المختلفة ولا يشاهدها احد.

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نحن في حاجة لهدم الجدار العالي الذي يفصل المدارس عن المجتمع وأن ندخل بمناهجنا التعليمية كل ما يحتاجه النشء والشباب للتصدي للمخاطر المحيطة بهم ومن ذلك ضرورة إدخال مناهج عن مخاطر التدخين والمخدرات والاوبئة والتطرف والسوشيال ميديا وقيادة البقيات والدراجات النارية والسكوتر والسيارات وغيرها ممن نسمع كل يوم بحوادث مفجعة مصاحبة للاستخدام الخطأ لها.

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هناك جدار عال آخر نحتاج إلى هدمه هو الفاصل بين المدارس والمناهج الحكومية المترهلة ومدارس ومناهج المدارس الأجنبية الخاصة المتميزة فلن تنهض البلدان على أكتاف -فقط- خريجي المدارس الخاصة.

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آخر محطة: نحتاج في الكويت لاستخدام منصة مجلس التعاون والجامعة لعربية لخلق مناهج تعليمية مشتركة تعمل على التوعية بتلك المخاطر، وتوفر علينا آلاف الضحايا الذين نفقدهم كل يوم في الكويت ودولنا الخليجية والعربية بسبب قلة الوعي بتلك المخاطر.

