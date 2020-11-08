مزايا غير متوقعة لـ «كورونا».. يحفِّز المناعة لسنوات

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عثر علماء على ما قالوا انه اقوى دليل حتى الان يؤكد ان الاشخاص المتعافين من الفيروس يطورون دفاعا سريعا واكثر فعالية في حال واجهوا الوباء ثانية. وذكر باحثون في جامعة روكفلر بمدينة نيويورك الاميركية ان النظام المناعي لا يتذكر الفيروس فقط، انما يطور ايضا نوعية الاجسام المضادة بعد التعافي، على ما افادت صحيفة «الغارديان» البريطانية. ويجهز النظام المناعي الجسد من اجل اطلاق هجوم سريع وقوي ردا على اي هجوم فيروس جديد. وقال رئيس قسم المناعة الجزيئية في الجامعة وكبير الباحثين في الدراسة، مايكل نوسينزويغ: «انها أخبار جيدة للغاية». واضاف نوسينزويغ ان التوقعات تظهر ان الاشخاص قادرين على انتاج سريع للاجسام المضادة ومقاومة العدوى في عدد كبير من الحالات. وليس من الواضح كما تستمر ذاكرة النظام المناعي التي تحفظ شكل فيروس كورونا، لكن نوسينزويغ قدر ان النظام المناعي يوفر حماية تستمر لسنوات. وهذا يفسر ان عدد الذين اصيبوا بالفيروس اكثر من مرة قليل. وعندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، يعمل جهاز المناعة البشرية على شن هجوم متعدد يستهدف الفيروس. وتمثل الخلايات «التائية» احدى اشكال الحماية اذ تبحث عن الخلايات المصابة وتدمرها، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس، اما الخلايا «البائية» فتعمد الى اطلاق الاجساد المضادة في الدم. وبمجرد نهاية العدوى في الجسم، يتوقف نظام المناعة عن المواجهة، لكنه يتذكر العدوى بتخزين معلومات عنها في الخلايات «التائية» و«البائية». وشملت الدراسة 87 مصابا بفيروس كورونا، وقال الباحثون ان الاجسام المضادة تضاءلت، لتنحسر باكثر من الخمس عن المستوى الذروة خلال 6 أشهر. ولدى فحص الجهاز المناعي لافراد العينة، لاحظ الباحثون انه بعد ستة اشهر من الاصابة، تطورت الاجسام المضادة التي تصنعها الخلايا «البائية» لتصبح اكثر قوة مما سبق.

