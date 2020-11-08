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«التاكسي الطائر» في الخدمة عام 2022


أعلنت هيئة الملاحة الجوية الإسبانية عن خطة لتوفير التاكسي الطائر في برشلونة وسانتياغو دي كومبوستيلا عام 2022. وقال المدير العام للهيئة أنجيل لويس أرياس إنهم عملوا في مشاريع أوروبية للتاكسي الطائر وللطائرات بدون طيار لتوصيل البضائع. وتشارك الهيئة في مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «هورايزون 2020»، أحدهما بقيادة المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، والآخر بقيادة شركة إيفيريس للتكنولوجيا. وقالت الهيئة إن المشروعين يهدفان لإطلاق تاكسي جوي في أوروبا عام 2022، وإن الهيئة ستدير أول رحلة تاكسي جوي في إسبانيا. ونجحت شركات من بينها شركة إيهانغ الصينية وشركة الطيران الألمانية فولوكوبتر في إطلاق طائرات بدون طيار لنقل الركاب في السنوات الأخيرة.


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