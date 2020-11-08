«التاكسي الطائر» في الخدمة عام 2022

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أعلنت هيئة الملاحة الجوية الإسبانية عن خطة لتوفير التاكسي الطائر في برشلونة وسانتياغو دي كومبوستيلا عام 2022. وقال المدير العام للهيئة أنجيل لويس أرياس إنهم عملوا في مشاريع أوروبية للتاكسي الطائر وللطائرات بدون طيار لتوصيل البضائع. وتشارك الهيئة في مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج «هورايزون 2020»، أحدهما بقيادة المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، والآخر بقيادة شركة إيفيريس للتكنولوجيا. وقالت الهيئة إن المشروعين يهدفان لإطلاق تاكسي جوي في أوروبا عام 2022، وإن الهيئة ستدير أول رحلة تاكسي جوي في إسبانيا. ونجحت شركات من بينها شركة إيهانغ الصينية وشركة الطيران الألمانية فولوكوبتر في إطلاق طائرات بدون طيار لنقل الركاب في السنوات الأخيرة.