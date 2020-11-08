وفاة مواطن وزوجته إثر إصابتهما بـ«كورونا» في تركيا

الاخيرة

وصل الى البلاد امس جثمانا مواطن وزوجته بعد ان وافتهما المنية في تركيا اثر اصابتهما بفيروس كورونا.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 742 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 131205 حالات في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 808 حالات.

وكانت الوزارة أعلنت امس شفاء 626 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 121889.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8508 حالات.

وأشارت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5278 ليبلغ مجموع الفحوصات 960725 فحصا.

