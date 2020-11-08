بايدن أم ترامب؟!

آراء

تشير الأرقام المتداولة في الولايات القليلة المتأرجحة الى أن الحزب الديموقراطي يسير الى تحقيق فوز مريح في الانتخابات الرئاسية. وبالرغم من غياب الكاريزما الواضح لجو بايدن واهتزاز صورته بعد فضيحة أوكرانيا التي أظهرته بمظهر لا أخلاقي، فان تحول السلطة الى الديموقراطيين سوف تكبح جماح اليمين المتطرف والعنصرية التي تسبب الرئيس دونالد ترامب -بلا مسؤولية غير مسبوقة في التاريخ الأميركي الحديث- في انفلاتها. وقد أدت العنصرية الى ظهور انقسام واضح في المجتمع الأميركي الذي يقوم على التعددية التي تميز مجتمعا جله من المهاجرين. خطاب الرئيس ترامب يغذي التطرف ويلهم المهووسين من أنصار تفوق العرق الأبيض والمنظمات المتطرفة والتي تقوم بأعمال ارهابية تجاه الملونين والأميركيين من أصول أفريقية. وهذا الخطاب العنصري يغذي المجتمع بثقافة عدم قبول الآخر وصناعة الخوف والجهل لدى محدودي الثقافة. هذه المنظمات قامت بالفعل باحداث شرخ كبير في النسيج المجتمعي الأميركي وتنذر بقيام حرب أهلية. اليوم ترامب بعدما هزمه التصويت بالبريد والذي حض أنصاره فيما قبل على عدم اللجوء اليه والذهاب الى صناديق الاقتراع في ظل وجود جائحة تأرجح موقفه الشخصي في الاعتراف بها مرة وانكارها مرات، ها هو اليوم يحصد نتائج مواقفه المتأرجحة. في حالة نجاح بايدن لا شيء سوف يتغير في السياسة الخارجية للادارة الأمريكية، فقط الذي سوف يتغير هو أسلوب الابتزاز والاندفاع الذي لجأ اليه ترامب في العلاقات الدولية. ويظهر جليا أن ترامب من خلال شخصيته يصعب عليه نفسيا الاعتراف بالهزيمة لذلك فالمناورة القانونية التي لجأ اليها برفع دعاوى عديدة في الكثير من الولايات ضد الفساد في الانتخابات وتزويرها على حد قوله هي في الأساس وسيلة تستخدمها حملة ترامب في محاولة لاطالة أمد اللعبة على أمل ضعيف للغاية في أن تظهر مخالفات خطيرة، مضيفا أنه حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي مؤشر على وجود مخالفات منهجية في فرز الأصوات. كما أن الدعاوى القضائية ومزاعم التزوير ربما يكون الهدف منها تخفيف حدة ألم الخروج من البيت الأبيض عبر التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها. كما أن هذا التقاضي أشبه ما يكون بمحاولة لاتاحة الفرصة لترامب ليواصل جهوده الخطابية من أجل نزع الشرعية عن انتخابات خسرها. وفي انتظار النتائج النهائية يبقى ترامب الخاسر الأكبر. والله من وراء القصد،،،