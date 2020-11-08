شركة عملاقة

آراء

يكرر رئيس الشركة السؤال على الجهة الاستشارية الأجنبية المكلفة لتقييم هذه الشركة العملاقة وكانت الإجابة تحوم حول تحليل هبوط الإنتاجية بالشركة واستشهد الاستشاري بالمؤشرات الحمراء المعبرة عن تدهور السوق العالمي وناقش التقرير النهائي ومن خلاله قدم الحل لزيادة الإنتاجية، فالزيادة ستأتي بواسطة أهداف جديدة للشركة يجب تحقيقها خلال خمس السنوات القادمة، أهداف صعب الوصول لها وتحتاج إلى تضافر العمل من قبل الموظفين، وجاءت التوصيات بتغيير أسلوب الإدارة العليا حيث يجب متابعة نتائج الأعمال لكل موظف كل ثلاثة أشهر ووضع نظام صارم يحاسب كل مقصر بلا رأفة ولا رحمة ودون أي اعتبارات شخصية، وفعلا خلال أشهر تغير نموذج العمل بالشركة وأصبح العاملون يعملون كآلة تدور لتنتج حتى أصبح هذا النموذج الجديد وكأنه نظام دكتاتوري أثر سلبا على العاملين وشكل ضغطاً نفسياً أدى إلى نتائج عكسية فهبطت الهمم وقل الإنتاج أكثر مما كان، وشهدت الشركة ردود أفعال وصلت إلى استقالة عدد من العاملين، ردود أفعال سببت القلق عند الرئيس فقام باستدعاء الاستشاري والذي بدوره طمأن الرئيس بأن النظام الجديد سوف يتخلص من شريحة أصلا يشكلون عبئاً على الشركة، وحسب توصياتهم تم تسليم المسؤولية لمدير الموارد البشرية للتعامل مع هذه الاستقالات وتحت إشرافهم. بعد وقت طلب الرئيس الاجتماع برؤساء الفرق، وكانت الصدمة حين شاهد وجوه الحضور وتيقن بأنه خسر أمهر موظفيه وأكثرهم شغفا للعمل، وشعر حينها بخطر الوضع وتيقن بأنه السبب في هذا الخطأ الفادح، ومن باب تحمل المسؤولية وبكل شجاعة قدم هذا الرئيس استقالته. نأخذ نفساً عميقاً،، احترم الرئيس الذي يبحث عن حلول لتعظيم قدرات الكيان الذي يديره، لكن الكثير ينسى بان الحل يكمن في توفير البيئة المتميزة لدعم المتميزين، كم احترم القيادي الذي يتفهم بيئة العمل ونفسيات العاملين والتعامل معهم بكل احترافية وفن لأن الأهداف لا تأتي إلا من خلالهم، ومن المؤكد بأنه لا ضير بأن يأتي الرئيس بشركة استشارية تساند نجاح العمل لكن الأهم بأن يستوعب القيمة المضافة والتي ستأتي عن طريق تحسين بيئة العمل وتطوير العاملين ووضوح الأهداف الذكية.