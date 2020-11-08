افزعوا للكويت.. وأحسنوا الاختيار!

آراء

الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة ستكون الأهم في تاريخ الكويت السياسي حيث إنها تأتي ببداية عهد جديد وخلال جائحة صحية أثرت على العالم بأسره وهي جائحة كورونا، هذا بالاضافة الى تذمر أغلبية المواطنين من أداء مجلس 2016 والذي اعتبره البعض الأسوأ في تاريخ الكويت سواء تشريعيا أو رقابيا. الكويت اليوم تمر بمنعطف سياسي واصلاحي مهم وهي محتاجة إلى فزعة لاختيار الأصلح والأفضل وأن يكون الاختيار من أجل الكويت ومستقبلها وليس من أجل الطائفة أو القبيلة أو العائلة أو الحزب والتيار أو لمصالح شخصية ضيقة. الجميع اليوم مطالب باختيار الأصلح.. صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله طالبنا بحسن الاختيار والفزعة للكويت ومستقبلها، والجميع يدعون لحسن الاختيار لذلك علينا أن نحسن الاختيار هذا اذا أردنا أن نخرج من عنق الزجاجة والعوده إلى مكاننا الطبيعي ونحقق التطور والتقدم في كل المجالات، وإذا أردنا أن نحقق طموحاتنا وأن نجد حلولا لمشاكلنا التي نعاني منها منذ عشرات السنين، وأن نقتلع جذور الفساد ووقف نزيف هدر المال العام والتلاعب به، لأجل كل ذلك علينا بحسن الاختيار، ليس هذا فحسب فحسن الاختيار سيوقف تحلطمنا والتشره بوسائل التواصل الاجتماعي وسينهي حالة التذمر والتشاؤم لدى أغلبيتنا. لذلك أكرر وأقول علينا جميعا بحسن الاختيار للقوي الامين والذي لايملك مصالح شخصية ويضع الكويت وأهلها أمام عينه دائما. وبالختام اقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وادعو الله أن يزيل هذا الوباء عنا وعن العالم بأسره.