آراء

لا شك بأن الجهود التي تقوم بها كوادر وزارة الصحة منذ بداية جائحة «كورونا» وحتى كتابة هذا المقال كبيرة وعظيمة، ولايوجد لدى المتواجد في الكويت من مواطنين أو مقيمين من لا يعرف قيمة هذه الجهود، ولكن مع استمرار الجائحة والتوقعات بعدم القدرة بالقضاء عليها قبل منتصف العام المقبل بشكل كامل يضع لدى العديد من المتواجدين تساؤلاً عن مدى قدرة الكادر الطبي على تحمل عدد الاصابات المتفاوت؟!. والمتابع لحالات الاصابات يرى ارتفاع عدد الاصابات وحالات الوفاة تارة وانخفاضهما تارة، ما أدى الى زيادة التصريحات الرسمية بضرورة التباعد واتخاذ المزيد من التدابير الصحية والتحذيرات وتفعيل المخالفات للاشتراطات الصحية من قبل الجهات المعنية، ومع ذلك استمر الوضع على ما هو عليه بارتفاع وانخفاض حتى وصل عدد الاصابات الى أكثر من مئة وعشرون ألفاً وعدد الوفيات أكثر من ثمانمئة حالة بحسب تصريحات وزارة الصحة. ويرجع ذلك الى أسباب منها عدم اكتشاف لقاح معتمد للعلاج من مرض «كورونا» ومن الأسباب أيضاً عدم اتباع الاشتراطات الصحية بشكل صحيح، أما اكتشاف اللقاح فهو في علم الغيب ولكن المؤشرات تدل على قرب الانتهاء من اعتماد اللقاح والمتوقع اعلانه في الربع الأول من العام القادم، وأما بشأن اتباع الاشتراطات الصحية من قبل المواطنين والمقيمين فهي ترجع الى الشعور بالملل من المدة الطويلة التي استمرت فيها الجائحة دون وجود لقاح لها اضافة للجانب الاجتماعي الخاص للمجتمع من تجمعات وزيارات. ومع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في بداية شهر ديسمبر سوف تنشط التجمعات والزيارات بشكل كبير ولا يمكن السيطرة عليها بحكم وضع المجتمع وبالتالي سوف تزيد عدد الاصابات، والأدلة ليست ببعيدة في حين ظهرت اعلانات المناسبات الاجتماعية بمختلف أنواعها وتم اجراء الانتخابات التشاورية لاحظنا زيادة كبيرة في اعداد الاصابات والوفيات خلال الشهرين المنصرمين، ما دعا الحكومة لزيادة التحذيرات وفرض غرامات على المخالفين. عودة الحظر الجزئي في مختلف بلدان العالم دليل على عدم القدرة على السيطرة على التجمعات التي هي سبب رئيسي لانتشار المرض، وحتى لا يتكرر الخطأ مرتين أرى ضرورة عودة الحظر الجزئي في البلاد قبل موعد الانتخابات النيابية بحيث يتم فرض حظر جزئي يبدأ قبل الموعد المقرر للانتخابات بأسبوع ما يساعد على تقليل التجمعات ويخفف الحمل على الكادر الطبي المرهق جراء الجائحة.