القطب الجنوبي.. رحلة «نهاية العالم»

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القطب الجنوبي أو نهاية العالم مغامرة تحمل في طياتها العديد من المفاجأت الممتعة التي لا ينساها من يزورها، فالقارة المجهولة غنية بالمشاهد الممتعة التي تبقى محفورة في الذاكرة باعتبارها تجربة شخصية فريدة قد لا تتكرر.

والمشهد العام في القطب الجنوبي لوحة طبيعية مبهرة فهي مزيج من الجبال الجليدية القائمة، منذ ملايين السنين مزوجة بالحياة البحرية تقودها الحيتان التي تغوص بأجسامها العملاقة بحثاً عن غذائها المتوفر بكثرة وتنضم اليها طيور البطريق وقطعان ضخمة مكونة من آلاف حيوانات الفقمة في رسم التابلوه الأكبر المثير للغرابة والدهشة .

رحلة آخر العالم مغامرة غاية الروعة كما يقول الرحالة الكويتي سليمان الروضان، حيث لا دول أو مدن أو خدمات هاتفية أو أي مقيم بشري دائم فهى في الواقع صحراء، انها أكبر صحراء في العالم مغطاة بالجليد وتسجل أدنى درجة حرارة على سطح الأرض فيها.

ويقول الرحالة الكويتي سليمان الروضان لـالنهار ان الرحلة تبدأ من أوشوايا في جنوب الأرجنتين والتي تعتبر المنفذ للقطب الجنوبي يبدأ معظم المسافرين رحلتهم البحرية الى أنتاركتيكا على مدار يومين، ورغم طول المدة فان كثيرا من المناظر الطبيعية التي ستقابلها خلال الرحلة كفيلة بحمايتك من الملل حيث تشتهر الحياة البرية في أنتاركتيكا بجبالها الجليدية المذهلة والفريدة.

واشار الروضان الى ان الرحلة زيارة القطب الجنوبي بدأت التاسع من شهر مارس الماضي في واحدة وركبنا السفينة بعد أن تم اجراء الفحوصات الكاملة علينا للتأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة لدى أي منا، لتنطلق الرحلة متوجهة الى القطب الجنوبي، لتنقطع عزلتنا حيث لا يسكنه أحد من البشر عن العالم وانقطاع الانترنت عنا من بعدنا عن اوشوايا شوي ومنها انعدمت الاخبار الخارجية عنا وما كنا عندنا الا نسمع عن القطب الجنوبي بالمحاضرات العلمية والتثقيفية اللي بالسفينة وبعض التدريبات لأنشطتنا وجدولنا عند الوصول يوم بيومه واختفت الصورة التقليدية للحياة المدنية لتحتل مكانها صورة السفينة وحولها الجبال الجليدية والحيتان والبطاريق من كل جانب.

واوضح الروضان انه على رغم طول المدة فان كثيرا من المناظر الطبيعية التي ستقابلها خلال الرحلة كفيلة بحمايتك من الملل لافتا الى انه وفقًا للارشادات التي وضعتها الرابطة الدولية لعمليات الرحلات في أنتاركتيكا (IAATO)، لا يمكن الا لسفينة واحدة زيارة القارة في وقت واحد، لذلك في أي مكان تهبط فيه لن تجد حشودا كبيرة.

وقال الروضان انه بعد رحلة تجاوزت اليومين ونص في البحر من ممر درك المائي وصلنا الى اخيرا الى الحلم الذي انتظرته كثيرا وهي رؤية القطب الجنوبي بطبيعته الخلابة التي لن تتكرر في اي مكان في العالم ولتبدأ المغامرة مع الحيتان والبطاريق، وبدأنا نرى ونسمع امامنا اصوات تكسر الثلوج وهجوم فقمة على بطريق واقتراب الحيتان منا بشكل لا يصدقه العقل ولا يمكن القول في هذا المشهد العجيب سوى سبحان الله.

وزاد الروضان بدأنا الابحار ثاني يوم للشمال كما تم التخطيط له وصارت الرحلة وفق الجدول المتفق حتى دعا كابتن السفينة ان نرجع باسرع وقت قبل لا دخول العاصفة في ممر درك المائي وتؤثر في السفينة.

وشدد الرحالة الكويتي سليمان الروضان على انه بالفعل ودعنا القارة القطبية الجنوبية وتركنا سحرها وجمالها ورانا وتوجهنا الى درك الا انه كما يقال في الامثال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن حيث فوجئنا بحالة مختلفة غير اللي كان عليها يوم حيث كانت العواصف الهوائية والامواج القاسية تضرب في السفينه وسط حالة من الرعب والهلع لدي غالبية الركاب الا انني كنت في قمة المتعة من هذه الاجواء التي لم يسبق لي ان رأيتها من وقضيت اليوم في كابينة ربان السفينة مستمعا بهذا الاجواء غير طبيعية التي اعتقد انني لن ارى مثلها من قبل او من بعد.

موطن البطاريق

القطب الجنوبي هو موطن لثلاثة آلاف زوج من طيور البطريق التي يمكنك التفاعل معها. هناك ستجد 6 أنواع مختلفة من طيور البطريق - وهي سبب رئيسي لزيارة القارة، فلا يوجد شيء مثل مشاهدتها تنزلق على التلال الجليدية على بطونها وتبني أعشاشا من الحصى.

جزيرة ديسبشن

في هذه الجزيرة الاستثنائية، ستشاهد الأنهار الجليدية المليئة بالرماد الأسود، فعلى الرغم من كل الجليد، فإن القارة القطبية الجنوبية هي موطن لنحو 140 من البراكين.

حوت الذيل

في حين أن طيور البطريق لديها عامل الجاذبية، لكن لا شيء يعادل رؤية الحوت، وتوفر أنتاركتيكا بقعة مشاهدة رئيسية لرؤية الحدباء المنك والأوركاس.