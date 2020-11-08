حيدر: «الساحة» بصمة مميزة لدى المواطنين والمقيمين

مال وأعمال

الوضع صعب للغاية لكننا مستعدون للانطلاق وبقوة، هكذا كانت ردود أصحاب المطاعم الكويتية والمشرفين عليها، مؤكدين عبر النهار أن البقاء في السوق وان كان صعباً الا أنهم يتفنون في ارضاء العملاء والزبائن، أفراداً كانوا أم عائلات، لتقديم خدماتهم والتفنن فيها لارضاء العميل أينما كان.

ولم يخف أصحاب المطاعم، حالة الركود التي عانوها بعد الاحتفالات الوطنية منذ شهر فبراير الماضي والتي لا تزال تداعياتها تتواصل حتى اليوم عليهم، الا أنهم يؤكدون أنهم يسعون منذ عودة الحياة مجدداً الى اعادة النشاط الى ما كان عليه والتطلع للمزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة؟، متمنين أن تنظر اليهم السلطات الصحية بعين الرأفة بعد أن تقطعت بهم السبل وخسروا أكثر من 90 بالمئة من ايراداتهم التشغيلية.

تطبيق الاشتراطات

النهار استطلعت رأي مدير عام مطعم الساحة موسى حيدر الذي يعد واحداً من أشهر المطاعم العاملة في الكويت، حيث أكد في بداية حديثه حرص ادارة المطعم على تطبيق الاشتراطات الصحية التي أقرتها السلطات في الدولة، حرصاً منه على حماية الزبائن، مع التركيز الشديد على النظافة والسعي لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للزبائن وتلبية رغباتهم.

وأوضح حيدر أن قطاع المطاعم بشكل عام عانى – بلا شك – من تداعيات الأزمة الحالية وكان تأثيره شديداً على الايرادات التشغيلية التي تراجعت بأكثر من 80 بالمئة تقريباً خاصة للمطاعم التي تعتمد على تواجد على الزبائن بداخلها لما تمتلكه من جاذبية خاصة ونكهة مميزة في تقديم وجبات الفطور وهو ما تميز به مطعم الساحة طوال تاريخه.

واستدرك حيدر بالقول بسبب الأوضاع الصحية في البلاد وتداعياتها، فقدنا ما يقارب من 90 بالمئة من ايراداتنا التشغيلية وهو ما انعكس سلباً على أداء المطعم والعاملين فيه، مضيفاً أننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وتلبية رغباتهم.

وأوضح أن الوضع صعب للغاية، خاصة مع غياب وجبات الافطار التي تعد أحد العلامات المميزة لمطعم الساحة منذ نشأته، لكننا نسعى منذ بدء تطبيق مراحل العودة للحياة الى العودة التدريجية لأنشطتنا وقوتنا في السوق التي كنا عليها قبل الأزمة، دون مخالفة الاشتراطات الصحية المنصوص عليها والتي تم اقرارها من قبل الجهات الصحية.

تطوير الخدمة

وأشار حيدر في حديثه عن الوجبات التي يتم تقديمها للزبائن من مختلف الأعمار، قال: اننا طورنا من طريقة تقديم الخدمة وكذلك الوجبات التي يطلبها العملاء لتحقيق مزيد من الجذب للمطعم، خاصة وأن الأفراد والعائلات لا يزالون يخشون ارتياد المطاعم بسبب أزمة كورونا والتخوف منها.

وأوضح أن المطعم يعتمد في 80 بالمئة من ايراداته على طلبات العملاء داخل المطعم، فيما يعتمد المطعم على 20 بالمئة من ايراداته على طلبات التوصيل.

وأضاف أن المطعم قام بتطوير قطاع الحلويات بداخله، حيث نقوم بتقديم أطباق حلويات متميزة ولها القدرة على جذب العملاء.

تضرر العمالة

ولفت حيدر الى أن العمالة الموجودة تضررت بالأزمة، الا أننا قمنا بتعويضها ودعمها، مضيفاً أن بعض العمالة وبسبب الأزمة سافرت خارج الكويت.

وعاد حيدر ليؤكد التزام ادارة المطعم بتطبيق الاشتراطات الصحية وتعليمات وزارة الصحة، قائلاً صحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لدى الجميع سواء لدى قطاع المطاعم أو غيرها من القطاعات، موضحاً أن الصحة لا تقدر بثمن.

وقال: نحن ملتزمون بالتباعد الاجتماعي ومواد التعقيم وغيرها من الأمور التي تحقق أقصى معايير السلامة والأمان.

وفي تناوله لأهمية قطاع التوصيل، أوضح حيدر: لا شك أن قطاع التوصيل شهد تطوراً خلال فترة الأزمة لدى معظم القطاعات في الكويت، وهو ما اهتم به وبشدة مطعم الساحة كذلك خلال فترة الأزمة، الا أن ايرادات المطعم من العملاء الوافدين اليه لا يزال يمثل الشريحة الأكبر من ايراداته.

جاهزون لعودة الحياة

ولم يخف حيدر تأثر قطاع المطاعم باستمرار الاشتراطات الصحية وعدم اقرار الحكومة المرحلة الخامسة من خطة عودة الحياة التدريجية، الا أنه أشار الى جاهزية قطاع المطاعم بشكل عام ومطعم الساحة، بشكل خاص، لتلبية طلبات الزبائن في حال اقرارها من قبل الحكومة.

وقال ان جزءاً من ايرادات المطعم كانت تعتمد وبشكل أساسي على الشيشة، الا أن الأزمة وتداعياتها أدت الى غياب تلك الايرادات، وهو ما أثر سلباً على أداءنا وبشكل كبير.

وأوضح أن فترة الحظر الكلي والتي امتدت لحوالي 3 أسابيع، كان لها الأثر الأكبر على قطاع المطاعم والاقتصاد بشكل عام، حيث غابت الطلبات الخارجية تماماً وغابت كذلك الايرادات التشغيلية للمطاعم ووصلت لمستويات الصفر.

وأوضح حيدر أن قطاع المطاعم من بين القطاعات الاقتصادية المهمة في الكويت، نظراً لانه مصدر رئيسي للدخل لدى الآلاف من العمالة وباعتبارها محركاً رئيسياً للعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وهي محور رئيسي لانتعاش قطاع الضيافة في الكويت.

دعم القطاع

واستدرك بالقول ان دعم هذا القطاع هو في واقع الأمر دعم لآلاف الأسر التي يتوقف مصدر دخلها عليه وهي محرك رئيسي للانتعاش الاقتصادي للعديد من المهن المرتبطة في أداءها بقطاع المطاعم.

وفي تناوله لتطلعاته المستقبلية، قال حيدر: أتمنى عودة الحياة بشكل كامل وعودة الحياة لما كانت عليه قبل أزمة كورونا وأتمنى طرح اللقاح لهذا الوباء قريباً وعودة كافة الأنشطة التي كنا نقوم بها قبل كورونا.

