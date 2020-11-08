الأكلات الكويتية الشهيرة.. عقود من الإبداع والتميز

مال وأعمال

يشتهر المطبخ الكويتي بعدة مأكولات وحلويات شعبية، ويعد الرز عامل رئيسي في أغلب الأطباق الرئيسيى للمأكولات الكويتية، أما الحلويات فتعد غالبية الحلويات منتجة من الطحين والمواد النباتية مثل الزعفران والجوز والتمر وغيرها، كما تعد الكثير من الحلويات الكويتية مستخلصة من المعجنات.

المجبوس

هو الطبق الأشهر في البلد منذ عقود، حتى بات يعتبر طبقا وطنيا: وهو من الصحون الكويتية التقليدية اللذيذة المبنية على الأرز والتي يتم اعدادها باستعمال أرز بسمتي معطر مع فرقة متفاوتة من البهارات ولحم الضأن أو الدجاج.

وأيضا مطبق السمك، فهو هو طعام شهي حيث يتم تقديم السمك على الأرز اللذيذ، المطبوخ في مخزون السمك المتبل جيدًا. وغالباً يتم تقديم الطبق مع سمكة الزبيدي.

الكوزي

أما الصحون المشهورة الأخرى فهي الكوزي، والتي يتم تحضيرها عن طريق حشو الضأن كله مع الخضار والمكسرات والأرز والتوابل وطهيها ببطء على فرن مغمور أو مغلق. ثم يتم تقديم لحوم الضأن المحشو على سرير من الأرز المتبل.

كما أن الخبر يأخذ طابعاً خاصاً جداً في الكويت، فما بين الخبز العربي وبيتي المحضر باستعمال دقيق القمح في فرن ساخن.

أشهر الأكلات الكويتية

? مموش عبارة عن رز مطبوخ مع عدس اخضر (ماش)

? معدس عبارة عن رز مطبوخ مع عدس اصفر.

? مربين عبارة عن رز مطبوخ مع الربيان. اما ان يكون الربيان طازج أو يابس.

? قبوط عبارة عن عجين محشى بالبصل والفلفل الأسود ومطبوخ بالصلصة مع اللحم.

? محروق صبعه عبارة عن خبز مقطع صغير ومطبوخ بالصلصة مع البطاط والباذنجان.

? ميدم عبارة عن رز مطبوخ مع سمك قرش صغير.

? مشخول عبارة عن رز أبيض وبأسفل القدر حلقات بصل مع الكركم والفلفل الأسود.

? مشخول بطاط باذنجان نفس الاكلة السابقة مضاف اليها البطاط والباذنجان اسفل القدر.

? خثرة عبارة عن رز مع سمك مع زيادة الصلصة عليه ليصبح كالسائل.

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