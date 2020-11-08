«متحف العثمان».. سيمفونية إبداع

مال وأعمال

دعوني في بداية حديثي أوجه كلمات الشكر للجنود المجهولين من المتطوعين والمتطوعات من أبناء الكويت أصحاب البصمة الحقيقية، وراء اقامة متحف بيت العثمان منذ بداياته حتى الآن، هذا الصرح الشامخ الذي بات يمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتطوير السياحة الداخلية في الكويت والذي يعد أيقونة أثرية وسيمفونية إبداع احتضنتها أرض الكويت.

وأشير هنا الى أن المتحف وما يحتويه من آثار خالدة، لو وجد في مكان آخر لذهب الجميع اليه بالطائرات لمشاهدته، وهنا جاءت الفكرة والهدف من وراء عمل تغطية اعلامية شاملة للتعريف بالمكان وأهميته واكتشاف ما يحويه من جواهر وكنوز ثمينة وتقديمها للجميع مسؤولاً ومواطناً ومقيماً للتعرف على تلك الكنوز وزيارتها، كما أننا نستهدف في الوقت نفسه تطوير السياحة الداخلية داخل الكويت بسبب غياب السفر وبالتالي يتنفس الناس ثقافة وتعليماً.

وفي اعتقادي أن كلمات الشكر لهذا المكان قليلة، والزيارة له ضرورة تربوية وثقافية وحضارية على الجميع العمل بها، بل لا أبالغ حين أقول: واجب وطني على الجميع تلبية ندائه ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع، فالشعوب لا تقاس حضارتها بتطورها المادي فقط وانما بثقافة وتطور شعوبها.

ودعوني أتحدث هنا عن ركن شركة الخطوط الجوية الكويتية في المتحف، كون الشركة التي تأسست منذ 70 عاماً في عام 1954 جزءاً أصيلاً من تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، وبالتالي فإن ادارة المتحف حرصت على تعريف الأجيال الحالية والقادمة والقاء الضوء على تطور صناعة الطيران في الكويت ودورها في الاقتصاد.

وفي هذا الركن نتحدث من خلاله ببساطة عن تاريخ الكويتية، بداياتها وكيف تطورت، وقياداتها، وألقينا نظرة بسيطة عنها لتكون بوابة للراغبين في العمل بها.

ومن بين المقترحات التي قدمتها في السابق، اقامة سوق للتراث لمجموعة من المحال التي كانت موجودة في سرداب بعمارة الأذينة بمنطقة السالمية وتحويلها الى سوق كامل للتراث ولكن المقترح لم يتم تنفيذه.

فالثقافة والتاريخ هما الأصل والجذور التي يتمسك بها الجميع، ويستهدفها القاصي والداني في كل وقت وحين، وعلينا أن نعود أبناءنا وأجيالنا القادمة على حب الوطن وتراثه ومعرفة ملامحه.

وأختتم حديثي بالقول ان جريدة النهار ستواصل زيارة الأماكن الثقافية وتعريف المواطن والمقيم بها لأنها هويتنا ومبعث فخرنا واعتزازنا.

