عقار «الحلم الأميركي» وهوس تفوق على كل نجاحات وخيبات ومشاريع ترامب

عربيات ودوليات

دونالد جون ترامب الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، سياسي، ملياردير ورجل اعمال بسيرة نجاحات متقلبة، وشخصية اعلامية ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية وبادوار ثانوية في بعض اشهر افلام هوليوود ومع ان ترامب امتلك وباع واشترى وطور عددا هائلا من العقارات وبنى ابراجا فخمة تحمل اسمه في عدة مدن من العالم من نيويورك الى اسطنبول وصولا الى موسكو فان عقارا واحد لايمكن لأحد ان يشتريه ويحتاج السكن فيه الى موافقة غالبية الشعب الاميركي كان دائما هو الحلم الذي يداعب خيال ترامب. ويقع هذه العقار التاريخي في العاصمة الفيدرالية واشنطن ويحمل الرقم 1600 في شارع بنسلفانيا ويعرفه العالم برمته باسم «البيت الابيض» الذي لا يمكن لاحد ان يسكنه لاكثر من 8 سنوات ويبدو ان ترامب سيغادره في منتصف استمتاعه بالمكتب البيضاوي حيث تدار اميركا. فمن هو اذا الرئيس الـ45 للويلات المتحدة الاميركية؟

? ملعقة الذهب

ولد ترامب 14 يونيو 1946 في مستشفى جامايكا بنيويورك، وفي فمه ملعقة من ذهب وهو ابن ملاك عقارات ثري، درس في كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا قبل ان يتولى مسؤولية اعمال عائلته. ولطالما كان دونالد يوصف بأنه رجل اعمال ذكي ومدير ذو كاريزما خاصة، وخلال سيرته العملية قام ببناء وتجديد العديد من الفنادق والكازينوهات وأبراج المكاتب، بقيمة تصل الى مليارات الدولارات.

لكن العارفين بشخصيته يقولون ان السياسة كانت دائما في مقدمة طموحاته، ونجح في تحقيق اول دخول الى عالم السياسة الشائك في الولايات المتحدة في بدايات القرن الحادي والعشرين وهدفه الاساس كان دائما المكتب البيضاوي في البيت الابيض.

وارتبطت حياته السياسية مع فضائح ومزاعم شابت حياته المهنية وتتعلق اساسا بسوء السلوك الجنسي، كما ان نمط حياته المترف جلب له الكثير ناهيك عن شعبويته المفرطة وتعليقاته المثيرة للجدل بشأن المهاجرين من المكسيك والدول الاسلامية. ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 عن الحزب الجمهوري فهزم المرشحة الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتصار قلب كل التوقعات واحدث صدمة عالمية مازالت نتائجها تلف العالم حتى اليوم.

ودونالد ترامب هو اول شخص يتولى الرئاسة دون خدمة عسكرية او حكومية سابقة، وبعمر السبعين يعد ايضاً اكبر شخص سناً يتولى المنصب.

? أرجوحة الإفلاس

ولد في مدينة نيويورك، والده فريدريك ترامب وزوجته ماري ماكلويد. وهو واحد من خمسة اطفال. تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست، فورست هل، نيويورك. في سن الثالثة عشرة، ارسله والداه الى الأكاديمية العسكرية في نيويورك (نيما) في شمال ولاية نيويورك حيث كان يؤدي اداء جيداً، اجتماعياً وأكاديمياً. فنشأ كنجم رياضي وزعيم للطلاب حتى تخرج في عام 1964.

ارتاد جامعة فوردهام لمدة عامين قبل ان ينتقل الى كلية وارتون المالية في جامعة بنسلفانيا، حيث تخرج من كلية الاقتصاد في عام 1968.

انضم الى شركة والده «Elizabeth Trump and Son» حينما كان لا يزال في الكلية. ارتكز عمله في البداية على الطبقة المتوسطة اسوة بوالده وذلك باستئجار المساكن في بروكلين وكوينز وستاتن آيلاند. واحدة من اول مشاريعه بينما كان لا يزال طالباً في الكلية كانت احياء المجمع السكني (Swifion village) وهو مجمع سكني في سينسيناتي، بولاية اوهايو، وتحويل 1200 وحدة سكنية، من نسبة سكنها 66 % الى 100 % في غضون سنة. وعندما باعت مؤسسة ترامب المجمع السكني (سويفن فيلج) بمبلغ 12 مليون دولار، حصلت على ارباح بقيمة 6 ملايين دولار.

وفي عام 1971 نقل ترامب مقر اقامته الى مانهاتن، حيث كان على قناعة بكثرة الفرص الاقتصادية في المدينة، وعلى وجه التحديد مشاريع بناء كبيرة في مانهاتن والتي من شأنها توفير فرص كبيرة لتحقيق ارباح عالية، وذلك باستخدام جاذبية التصميم المعماري، وكسب الاهتمام العام بها. في عام 1985، قام بشراء منتجع Mar-a-lago على شاطئ بالم، فلوريدا، وجدد فندق باربيزون و100 سينترال بارك ساوث. وفي عام 1988، اشترى فندق بلازا في مدينة نيويورك.

في عام 1989، اشترى اسطولا من طائرات بوينغ 727 لتشكيل شركة ترامب للنقل الجوي. لكن تحطم طائرة هليكوبتر قتل على اثره ثلاثة مديرين تنفيذيين لكازينو ترامب ادى الى مشاكل كبيرة.

ادت قرارات تجارية سيئة ومتهورة الى جهله عاجزا عن الوفاء بدفعات قرض مالي ضخم لكنه مول بطريقة ما بناء كازينو ثالث خاص به، لكنه عاد الى الافلاس مجددا بسبب تراكم ديونه.

في عام 1990، استعاد مكانته المالية المستقرة السابقة وشهرته وافتتح كازينو ترامب تاج محل في اتلانتيك سيتي. وحصل بعد وقت قريب على موافقة لانشاء السكك الحديدية على الجانب الغربي.

في عام 1996، حصل على ملكية منظمة ملكة جمال الكون التي رعت العديد من مسابقات الجمال الأخرى.

وفي 2003، اصبح صاحب حصة في شركة الاذاعة الوطنية (NBC) حيث اصبح المنتج التنفيذي ومضيف برنامج الواقع على NBC» The Apprentice» الذي حقق نجاحاً كبيراً. في 21 اكتوبر 2004، اعلنت سلسلة ترامب للفنادق والكازينو والمنتجعات اعادة هيكلة ديونها ما ادى الى تخفيض في الملكية الفردية من 56 % الى 27 %. واضطر فندق ترامب بلازا لتقديم طلب حماية مجددا لتجنب الافلاس ووضع خطة للحماية بعد ان عجز عن دفع ديونها لتعود الشركة من الافلاس باسم «Trump Entertainment Resorts Holdings».

? بيت الاحلام القديمة

كان لترامب طموحات سياسية ايضاً. ففي انتخابات عام 2000 اعرب عن رغبته بالترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية. وفي عامي 2004 و2008، وضع امالاً بشأن الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وخلال عام 2006، تولى منصب حاكم نيويورك كممثل للحزب.

في الفترة ما بين 2010-2012، زادت مشاركته في السياسة عندما اعلن علانية رغبته في الترشيح للرئاسة مرة اخرى. لكن ارتباطه بقضية «بيرثر»، وهي مجموعة تعتقد اعتقاداً راسخاً بأن باراك اوباما لم يولد في الولايات المتحدة، تسبب بالحط من سمعته السياسية. لكنه استمر في مواجهة اوباما في مختلف القضايا السياسية.

أعلن ترامب ترشيحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري في يونيو 2015. بشخصيته الصارخة والحياة المهنة والتجارية الناجحة ووجود وسائل الدعم الاعلامي سرعان ما برز باعتباره المرشح الأول عن حزبه، وكان قد رشح رسمياً للرئاسة في المؤتمر الوطني الجمهوري 2016.

تلقت العديد من اساليبه الانتخابية الانتقادات، كما انها ضمنت حصوله على تغطية اعلامية لم يسبق لها مثيل. اتهم بالكذب وتشويه الحقائق خلال خطاباته الانتخابية وتلقى الكثير من ردود السلبية من الصحف الرئيسية مثل «بوليتيكو»، و«واشنطن بوست»، و«نيويورك تايمز»، و«لوس آنجليس تايمز» التي اعتبرت تصريحاته كذبا صرفا.

وكانت حملته كمرشح للرئاسة تبنى موقفاً سياسياً شعبويا بوضوح فأيد بشكل كبير التعديل الثاني لاتفاقية صندوق النقد الدولي. وكانت خطته الضريبية تدعو الى خفض معدل الضريبة على الشركات الى 15 % والاستعاضة عن قانون الرعاية الصحية «Obamacare» بخطة سوق حرة مختلفة قد جعلته يحظى بدعم من عدة اطراف. غير ان حملة ترامب الانتخابية كانت محفوفة بكثير من الجدل. فظهرت عدة اتهامات بسوء سلوك جنسي ضده ووجهت اليه انتقادات من وسائل الاعلام لاستخدامه لغة مبتذلة وجنسية. وعلى الرغم من منتقديه وكل الدعاية السلبية التي احاطت به، ظهر فائزاً في الانتخابات العامة في 8 نوفمبر 2016 حيث هزم هيلاري كلينتون ليصبح رئيس الولايات المتحدة.

