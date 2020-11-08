علاقات خشنة مع الجنس اللطيف.. ثلاث زيجات وخيانات وطلاقات «متفجرة»

عربيات ودوليات

اشتهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب بعلاقة شائكة وعدائية احيانا مع الجنس اللطيف بداية بزوجاته الثلاث وليس انتهاء بنساء في معترك السياسة الاميركية وفي مراحل عدة من حياته ارتبط اسمه بخيانات زوجية مكلفة ماليا واجتماعيا.

في عام 1977، تزوج ايفانا زيلنيكوفا وانجبا ثلاثة اطفال هم دونالد الابن، ايفانكا واريك. الغى الشريكان زواجهما في عام 1992 عندما اكتشفت ايفانا علاقة حب لترامب خارج اطار الزواج مع الممثلة الأميركية مارلا مابلز. وفي عام 1993، تزوج مارلا مابلز التي كانت قد انجبت منه ابنته، تيفاني، قبل شهرين من زواجهما. وفي عام 1997، انفجر زواجهما بطلاق صاخب وصل الى نهايته في يونيو 1999. ودفع مبلغ مليوني دولار لمابل. وفي 22 يناير 2005، تزوج عارضة الازياء السلوفينية ميلانيا كنوس (السيدة الأميركية الاولى حاليا) بعد ان تقدم لها في العام السابق. ورزقا بأصغر ابنائه بارون.

وثمة جانب ايجابي في شخصية ترامب وهو انه لايشرب الكحوليات ولم يدخن السجائر ابدًا كما لم انه يتعاط اي نوع من المخدرات. ولدى ترامب وسواس شخصي يتعلق بالنظافة وهو يكره المصافحة برغم ما تفرضه عليه طبيعة منصبه من مصافحات لابد منها ايا كان موقفه منها. وعندما يواجه مصافحة لا مفر منها فإن لديه تقنية مثيرة لتجنب الأمر حيث انه يسحب الشخص الآخر بقوة على مقربة من جسده.

