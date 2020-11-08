هل تعلم؟.. ترامب كان «رسمياً واقتصادياً» ديموقراطياً

عربيات ودوليات

سجل الرئيس الاميركي دونالد ترامب نفسه على انه جمهوري في مانهاتن عام 1987، ومنذ ذلك الوقت غير انتماءه الحزبي خمس مرات. في عام 1999، غير ترامب انتماءه الحزبي الى حزب «الاستقلال» في نيويورك. وفي اغسطس عام 2001 تحول ترامب الى الحزب الديموقراطي وفي سبتمبر عام 2009، اعاد ترامب تغيير انتمائه الحزبي الى الحزب الجمهوري. ليعود في ديسمبر عام 2011، ويغير انتماءه الى «دون انتماء حزبي» (مستقل). قبل ان يعود في ابريل عام 2012، مجدداً الى الحزب الجمهوري.

وفي مقابلة له في عام 2004، قال ترامب لمقدم قناة «سي ان ان» وولف بيلتزر «في العديد من الحالات، على الأغلب اعتَبر ديموقراطيا» موضحا «يبدو ان حال الاقتصاد في ظل حكم الديموقراطيين افضل من حاله في ظل حكم الجمهوريين. الآن، لا يجب ان يكون الوضع كذلك. لكن ان عدنا الى الماضي، فأنا اعني ان الاقتصاد يتحسن بشكل افضل في ظل الديموقراطيين ... وبالتأكيد كان لدينا بعض الأنظمة الاقتصادية الجيدة في ظل الديموقراطيين، وأيضاً في ظل الجمهوريين. لكن تعرضنا لبعض المصائب في ظل الجمهوريين». وفي مقابلة اخرى في يوليو عام 2015 قال ترامب ان لديه مجموعة واسعة من المواقف السياسية وقال ايضاً «اعتَبر في بعض الأمور ديموقراطيا». خلال حملته الرئاسية في عام 2016، كان ترامب يصف باستمرار حالة الولايات المتحدة بمصطلحات حزينة، مشيراً اليها بأنها دولة في خطر شديد تعاني من الفوضى والفقر والعنف، ومهددة باستمرار، وتحت خطر ان «لا يبقى لديها اي شيء، اي شيء على الاطلاق». قال ترامب عند قبوله للترشيح الجمهوري للرئاسة: «أنا وحدي قادر على اصلاح» النظام، وتعهد انه اذا جرى انتخابه، «فان التأمركية، وليس العالمية، ستكون عقيدتنا».

وعلى الرغم من ان ترامب كان مرشحا جمهوريا، غير انه اشار الى ان برنامج الحزب الرسمي الذي تبناه الحزب في المؤتمر الوطني الجمهوري لعام 2016 يختلف عن آرائه الخاصة. وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست» قطع ترامب 252 وعداً خلال برنامج حملته الانتخابية لعام 2016. في فبراير عام 2017، صرح ترامب انه كان «قوميا كليا بالمعنى الحقيقي» في اكتوبر عام 2018، وصف ترامب نفسه مجدداً بأنه قومي.

