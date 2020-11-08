«VAR»... تقنية الحَكم «غير» المساعد

دوليه

يتصدر اخفاق تقنية فيديو الحكم المساعد «VAR» في تقييم حالات تحكيمية مثيرة للجدل الأخبار في الأسابيع الأخيرة، وتذمرت الأندية وجماهيرها من التقنية التي كان ينظر إليها على أنها المنقذة للحكام في الحالات الصعبة والمنفذة للعدالة المطلقة في اللعبة، وامتدت الاحتجاجات في جميع القارات تقريباً لكن أوروبا كانت كالعادة هي الأكثر صخبا.

ويمكن قياس فداحة الأخطاء من تصريحين الأول لمدرب برشلونة رونالد كومان قال فيه «أتمنى يوماً ما توضيح قضية حكم الفيديو المساعد في إسبانيا، لقد لعبنا خمس مباريات في الدوري ولم تستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد إلا ضد برشلونة». والثاني أدلى به مدرب ليفربول يورغن كلوب جاء فيه: «إنها الآن المباراة السادسة في الموسم وفي ثلاث منها نحن في النهاية الخطأ لهذا النوع من القرارات، ليس الأمر أننا نريد الحصول على ميزة، لا نريد أن نتعرض للظلم».

ويتضمن التصريحان إشارة الى كثرة الأخطاء واستفزاز التقنية للمدربين الهولندي والالماني، كما ألحقت تلك الهفوات الضرر بأندية اخرى ما أعاد الى اذهان متابعي الساحرة المستديرة التساؤل حول جدوى تقنية فيديو الحكم المساعد مع ذلك الكم الكبير من القصور في اتخاذ القرارات الصحيحة، واذا حفلت حقبة «VAR» بهذا الكم من الأخطاء والجدل حوله لماذا لم يقتنع المسؤولون بمبدأ الخطأ البشري الذي يرتكبه الحكام وترك اللعبة وشأنها، إذ إنها تكيفت مع هذا المبدأ لأكثر من قرن من ممارستها في العالم فما الذي استجد لاقحام تقنية وعدت بلعبة دون أخطاء وما لبثت أن تحسر الجمهور على أخطاء الحكام التي تتخذ في أقل من ثانية وظهر الندم باديا على كثير من المسؤولين ونقاد اللعبة بسبب إدخال تقنية تتسبب في توقف اللعب وتطيل أمد المباراة وتقلل من نسب اللعب الفعلي وتتلاعب بالمشاعر وتحرم المشجع من عواطفه الأولية.

ويعاني الحكام حاليا من نقد أشد بسبب التقنية، ولربما كان الخطأ مبررا سابقا لأنه يتخذ في أقل من ثانية غير أن الآن القرار الذي يجتمع عليه أكثر من حكم مع شاشة تعرض اعادة بطيئة واخرى سريعة، بات فيه الخطأ غير مسموح بتاتا، لذا يرى متابعون أن الحكم تراجع اداؤه الشخصي بسبب اعتماده على تقنية قد تساعده في اتخاذ القرار الصحيح وفي الحقيقة أنه مدفوع بشعور داخلي أن وراءه من يصحح الخطأ فيقل تبعا لذلك الشعور تركيزه في متابعة اللعب، فأصبحت الاخطاء أكثر استثارة للغضب مع استمرار الجدل والنقاش حول الأخطاء المتكررة، فتراجع الأداء وبقيت الزلات.

وعلى عكس ما يظن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أن التقنية «تنظف كرة القدم» حين أطلق تصريحه بعد ختام مونديال روسيا 2018، يرى آخرون أن التقنية عنصر يمكن التخلي عنه، وأشاد رئيس «فيفا» وقتذاك بتقنية «VAR» وادعى أنها تجعل المنافسات موثوقة على المدى الطويل، لكن من يستطيع تأكيد ذلك بعد شهر اكتوبر الماضي الذي حفل باخطاء مضحكة على مستوى التحكيم؟

فقد توقع المتابعون بالفعل أن تسهم «VAR» بالحد من الجدل الدائر حول التحكيم لكن على العكس توسع النقاش حول الأخطاء واصبح الخطأ التحكيمي معرضا للنقد أكثر بعد أن بشر انفانتينو بلعبة أكثر مصداقية وشفافية مع التقنية التي ستساعد الحكام علما بان معظم المتابعين لاحظوا أن التقنية ظلمت المنتخبات المغمورة في المونديال الروسي وعملت لصالح المنتخبات ذات السمعة الكبيرة، وباتت التقنية الآن متهمة بأنها تعمل لصالح فرق معينة، فيما تبحث عن اجابات لاسئلة حول هوية الشركات التي تستفيد من تطبيق التقنية في اللعبة التي تدر أرباحا سنوية طائلة.

ودخلت التقنية في كرة القدم بفيديو الحكم المساعد وتقنية خط المرمى، ومع المديح الذي نالته الثانية لأنها تقطع الشك باليقين في الحالات التي يصعب على الحكم ومساعديه الحكم عليها بيد انها لم تثبت عدالة مطلقة فقد وقعت في خطأ شنيع في مباراة استون فيلا وشيفيلد في الموسم الماضي عندما تجاوزت الكرة خط المرمى بوضوح بينما فشلت التقنية في تحديد الحالة واعتذرت الشركة المسؤولة لاحقا عن الخطأ، أما «VAR» فكان ينظر إليها على أنها تحقق نجاحا على الأقل في تمييز حالات الطرد والانذار بينما أثبتت الاسابيع الماضية ان الخلل متواصل معها سواء في حال التسلل أو في تحديد ركلات الجزاء ما يؤكد أن الفيديو يدار بعقلية حكم آخر، وهو قابل للخطأ كذلك لأن الحكم بشر أيضا، كما لا ينبغي تجاهل الفهم المختلف للعبة برغم ان القانون واحد فكل شخص لديه نظرة متفردة وهذا ما يفسر اختلاف محللي التحكيم احيانا على حالة واحدة.

كرة القدم ينظر اليها على انها لعبة الشعوب، ويجب أن تكون موحدة الجوانب، فمن غير المعقول وضع ظروف خاصة للنخبة واحراج الاتحادات التي لا تستطيع توفير التقنية المطلوبة فهذا التفاوت لا يليق بلعبة الشعوب، مادام ان الخطأ مستمر والعجز في تطبيق العدالة الكاملة متواصل، فمن غير المعقول توفير 36 كاميرا في ملعب تتكرر فيه الهفوات التحكيمية فيما تخلو مباراة ذات كاميرتين بحكم مجتهد من اي خطأ، وقبل البحث عن عدالة مطلقة بات التفكير في توفير مواصفات موحدة للعبة في جميع انحاء الارض.

ويرفع المتحمسون للتقنية راية تطبيق العدالة وبالتالي فإن الرأي الآخر سيبدو لا قيمة له مع الوقوف ضد «العدالة»، لكن الامر ببساطة انها كرة قدم قائمة على الحماس وتواصل الاحداث والمشاعر المتأججة وقتيا وليست نظاما قضائيا، وبات الجدل بعد المنافسات جزءا منها لكن في النهاية كان عدد المظلومين لا يتناسب ابداً مع حجم النقاش بل إن الشعور بالظلم كان احد جوانب جاذبية اللعبة.

ويبدو أن من تحمس لادخال التقنية بشكل واسع في كرة القدم يجهل ماهيتها، فهي ليست تنس، او كريكيت، او كرة السلة فتلك الالعاب من طبيعتها التوقف بينما تستمد كرة القدم جاذبيتها من حركتها الدؤوبة وقوتها واحتكاك المنافسين وليس على الدقة فقط، وتقاس قوة واثارة ومستوى المباريات الفني بدقائق اللعب الفعلي لكن ذلك توارى خلف التقنية والتوقف ورسم خطوط الطول والعرض واستدعاء الحكم ليقف امام الشاشة في منظر يشعر متابع الساحرة المستديرة معه في لعبة اخرى، فقد كان آخر ما يتوقعه رسم خط عرضي وآخر عمودي يصل بين ابط اللاعب وسطح الارض.

وما دامت الاخطاء مستمرة مع التقنية، فلماذا يصر المسؤولون عن اللعبة على استمرارها؟ لماذا لا يقيمون اللعبة ويلاحظون أن كرة القدم تغيرت وبدأت تفقد بريقها؟ واذا استمر هذا الاصرار على ادخال مزيد من الاضافات التكنولوجية سنشاهد لعبة أخرى مختلفة تماماً عن كرة القدم بينما بالامكان التراجع عن هذه التجربة المكلفة والابقاء على جوانبها المفيدة فقط والحفاظ على اثارة اللعبة كما تراجع المسؤولون سابقا عن تجربة الهدف الذهبي.

بين إنكلترا وألمانيا

سجلت انكلترا هدفا في مرمى المانيا في نهائي كأس العالم 1966 استمر النقاش عليه حتى اليوم، ففي المباراة التي انتهت بفوز الانكليز 4-2، سدد لاعب منتخب انكلترا جيف هيرست في الشوط الاضافي كرة ارتطمت بالعارضة ونزلت على خط المرمى، احتسبها الحكم هدفا رغم اعتراض الألمان الذين رأوا أن الكرة لم تتجاوز الخط وبقي هذا الهدف مثار جدل وسمي بالهدف الوهمي.

وفي مونديال 2010، سدد الانكليزي فرانك لامبارد كرة في مباراة المانيا أظهرت الاعادة انها تجاوزت خط المرمى الا ان الحكم ومساعده لم يلاحظا الحالة بدقة واستمر اللعب وخسرت انكلترا آنذاك 1-4. وبعد 4 أعوام من هدف لامبارد غير المحتسب طبقت تقنية خط المرمى رسميا، بينما استمر هدف انكلترا الوهمي 48 عاما لم ينظر فيه أو في علاج حالات مشابهة له، 4 أعوام فقط لارضاء انكلترا.