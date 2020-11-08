الولادة في هولندا

دوليه

«VAR» هي اختصار حكم الفيديو المساعد، ويتكون فريق حكام «الفار» من 3 أو 4 حكام ويعاونهم تقني فيديو، ويجب أن تكون لهم جميعا لغة مشتركة مع بعضهم البعض ومع حكم المباراة أيضا.

وحددت المادة الخامسة من القانون 4 حالات فقط يمكن أن يتدخل حكام الفيديو فيها، وهي: عبور الكرة خط المرمى من عدمه أو التسلل في حالة الأهداف المشكوك فيها، وحالات الطرد والانذار للاعب الذي ينذره الحكم أو يطرده عن طريق الخطأ بدلا من زميله، وركلات الجزاء المشكوك فيها التي احتسبت أو التي لم تحتسب. وظهرت تقنية فيديو الحكم المساعد لاول مرة في عام 2010 تحت اشراف الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، واختبرت بشكل غير رسمي خلال موسم 2012-13 من الدوري الهولندي الممتاز، و قدم الاتحاد الهولندي طلبا الى مجلس الاتحاد الدولي لتعديل قوانينه الخاصة وادخال التقنية في اللعبة بعد تجربتها، ووافق المجلس على الطلب خلال اجتماع عقد عام 2016، وحينها قال سكرتير مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم لوكاس برود: «مع وجود كل من شبكات الفور جي والواي فاي في الملاعب اليوم، كنا ندرك أنه يتعين علينا حماية الحكام من ارتكاب الأخطاء التي يمكن للجميع رؤيتها على الفور مثل ما حصل مع تييري هنري حينما لمس الكرة بيده ما تسبب في ازاحة ايرلندا من التأهل لكأس العالم حيث لم يكن الحكم في وضع يسمح لهم بمشاهدة المخالفة».

وعارض رئيس «فيفا» السابق جوزيف بلاتر دخول التقنية ووافق فقط على ادخال تكنولوجيا خط المرمى عام 2012، وأصر كثيرا على ان تحافظ كرة القدم على وجهها البشري لكن التكنولوجيا غزت اللعبة الشعبية الاولى بأشكال متعددة مع ترؤس جياني انفانتينو الاتحاد الدولي.

