هل استخدمت التقنية دون اعتماد رسمي؟

دوليه

أدرجت مادة فيديو الحكم المساعد الخاص في قانون كرة القدم عام 2018 لكن يعتقد انها استخدمت في حادثتين شهيرتين، الاولى عندما طرد الحكم الأرجنتيني هوراسيو ايليزوندو الفرنسي زين الدين زيدان في نهائي مونديال ألمانيا 2006. وكان زيدان نطح مدافع ايطاليا ماركو ماتيراتزي ولاحظ الحكم سقوط الاخير وعندما سأل الحكمين المساعدين أكدا عدم متابعتهما ما جرى واتصل به الحكم الرابع الاسباني لويس ميدينا كونتاليخو عن طريق السماعة وأخبره بأنه رأى اعتداء زيدان، وباعتراف ايليزوندو فان الحكم الرابع استخدم الفيديو للتأكد من الحالة حيث قال: «ضربة رأس زيدان على ماتيرازي كانت مروعة... اللعنة! زيدان نطح ماتيرازي عندما تشاهد الفيديو لن تصدقني». والحالة الثانية في مبارة البرازيل ومصر ضمن كأس القارات 2009، عندما تصدى أحمد المحمدي لتسديدة كاكا بيده لكن الحكم الانكليزي هاورد ويب لم يرها، ورأى الحكم الرابع الاعادة على شاشة العرض بالملعب فأبلغ الحكم بالمخالفة ليحتسب ركلة جزاء ويطرد المحمدي في المباراة التي انتهت بفوز البرازيل 4-3.

